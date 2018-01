VIDEO: Musicólogo revela quién es Tea Chan

El más reciente dembow del cantante de música urbana Musicólogo, “Tea Chan”, se ha convertido en una de las pistas más reproducidas de los últimos días y en un tema viral en las redes sociales.

El escribillo: “me lo dijo Tea Chan”, también está en la canción “Limonada Coco”. Aunque muchas personas se saben la letra de la canción, pocos o casi nadie tenía idea de quién o qué era Tea Chan. Hasta ahora.

Musicólogo dijo al dj Luinny Corporán quién es Tea Chan. “Tea Chan es una santa que yo tengo que me dice las cosas, ella se me aparece en los sueños y me dice Tea Chan dice que esta canción es un éxito tranquilo”,

“Tea Chan es primero mujer, dirán que es estúpido que suena raro, pero es así”.