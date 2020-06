Video | Natti Natasha mantiene las dudas sobre su relación con Raphy Pina

La cantante urbana dominicana Natti Natasha se refirió a si tiene una relación sentimental o no con su mánager Raphy Pina (Pina Récords) en una entrevista con Santiago Matías para “Alofoke sin censura”, además, habló de las colaboraciones con artistas locales y le respondió al rapero Toxic Crow. Natti ni afirmó ni negó estar con Pina y dice preferir mantener su vida personal aparte. “Si fuera con Pina o con cualquier otro muchacho ahí vienen las críticas, las opiniones, vienen a decirte que no, ‘no estoy muy de acuerdo con esta relación’, me encanta... Ahí se desvía todo lo que yo he venido trabajando todo este tiempo, que es mi carrera profesional. El día que yo decida sacar una relación a la luz, pues ahí yo le voy a abrir una puerta a la gente para que se concentre en lo personal. Ahora mismo en este momento mis novios y mis novias son mi público”, fueron las declaraciones de la intérprete de “Criminal” sobre el tema. Ella declaró que su carrera es lo primordial. Dijo que tienen una relación casi de familia entre Pina, Daddy Yankee, Mireddys, la esposa del cantante, sus hijos, entre otras personas del equipo. Días atrás se hizo una prueba de embarazo en vivo con Raphy Pina que dio negativo y contó que lo hizo para despejar las dudas luego de que este colocara una imagen de un test de embarazo que de inmediato fue asumida como de ella. En ese tenor, aclaró que le gustaría ser madre y tener dos hijos. Afirmó que con Rob Kardashian, el hermano menor de Kim Kardashian y con quien se desataron rumores de una relación, nunca hubo nada, mas bien, intercambiaron mensajes vía mensaje directo (DM) en las redes sociales, así como en los comentarios en Twitter. “A él le gustaban mis canciones y las apoyaba e incluso hablábamos por DM”, confesó.

Artistas criollos

Natti Natasha, de 33 años, tiene una canción grabada con El Mayor Clásico que decidió aplazar su lanzamiento por el coronavirus. “Me encantó trabajar con El Mayor. Está todo listo, aparte de que me ha gustado mucho sus canciones, su personaje”, indicó la cantante. Sobre su relación de amistad con La Insuperable contó que conoció a la urbana por medio de un maquillista en común y que luego compartieron sus gustos musicales, pero no han trabajado juntas. La reguetonera reveló porqué no grabó con la “Mami del swagger”: “No quisieron hacer ese remix (Me subo arriba) y para mí en ese momento, yo sentía que si hacíamos ese remix rompíamos... A mí me encantaría colaborar con ella. Yo soy de vibra, tiene que ser una canción que yo diga –esta es la canción que va a romper-, que La Insuperable y yo nos montemos en ese tema y que las mujeres y los hombres se identifiquen y se la gocen. Hay que esperar este tema. Pero para mí en ese momento ese era el tema que era”. Dijo que las colaboraciones las hace por vibra, porque le guste, y no por dinero.

Le responde a Toxic Crow