VIDEO: Natti Natasha sorprende a fanáticos con una bachata

SANTO DOMINGO. La cantante urbana dominicana Natti Natasha estrenó ayer la canción “’Quién sabe” donde incursiona en el género de la bachata, ritmo que según ella es con el que creció y el que representa la bandera dominicana. Además de ser un estreno sin colaboración.

“La gente desde hace mucho tiempo me pedía una canción sola y sentí que este era el momento para hacerlo. Se me presentó la oportunidad y no hay mejor forma que hacerlo que con la música que crecí, la música que representa mi bandera y ese género musical que nos llena de sentimientos como lo es la bachata”, Natti Natasha. #QuienSabe en todas las plataformas Digitales . Que lo disfruten @pinarecords1 #nattinatasha”.

El audiovisual, dirigido por Daniel Durán y Alberto Oviedo, se desarrolla dentro de una iglesia y retrata la situación sentimental que involucra una tercera persona, indicando la infidelidad como la causante del sufrimiento de los tres.

Se habla del arrepentimiento, del engaño y de no ser correspondido. Natti muestra dos cambios de vestuario muy acordes al lugar con un estilismo sobrio. Resaltó en el videoclip con un traje blanco con velo dorado en representación de los vestidos celestiales y de la imaginación católica.

El vídeo se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Cuenta con casi 300 mil visualizaciones en YouTube.