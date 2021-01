Video | Natti Natasha y Raphy Pina confirman relación en videoclip de Fran Rozzano

Lo que era un secreto a voces ¡ya salió a la luz! Y es que la cantante dominicana Natti Natasha y su mánager Raphy Pina confirmaron su relación sentimental en el videoclip debut del artista español Fran Rozzano, quien es representado por Pina Récords.

En el tema “Inédito” interpretado por Rozzano Natti sale en el videoclip con un vestido rojo y sosteniendo una rosa roja mientras lee una carta que dice: “Tengo una oferta para hacerte y los demás no deben saber”.

Luego, al final del video la intérprete de “Criminal” está sentada en un piano y se acerca un hombre alto, a quien ella mira de forma tierna y se va con él. La persona en cuestión es Raphy Pina.

En una entrevista con People en Español el cantante Fran expresó que escribió la canción “Inédito” sobre un amor escondido y Pina se sintió identificado.

“Cuando conocí lo bonita que es la relación de ellos dos, sobre todo de apoyo a nivel profesional y ese sentimiento que había entre ellos fue inspirador”, cuenta Rozzano. Mantener la relación secreta era solo con la intención de cuidarla y protegerla. “Esto ha salido de ellos, se dio una conexión especial con “Inédito”, con esta canción”, añade el reggaetonero español sobre porqué decidió ahora la pareja compartir su amor con el mundo a través de este video musical.

“Fue grata mi sorpresa cuando se me acerca Raphy y me dice: ‘Yo con ‘Inédito’ me sentí especialmente identificado. Ahí paré a Raphy y le dije: ‘Te tengo que confesar algo antes de que sigas hablando y es que ‘Inédito’ lo hice inspirado en la historia de Natti y de Raphy, ‘Inédito’ son ustedes. Nos dimos un abrazo. Le conté a mi familia lo que estaba pasando y no se lo creían. Parecía que era el destino, fue una conexión mágica”, cuenta el artista de 25 años, oriundo de Cádiz, quien comenzó a los 15 años a grabar cóvers de reggaetón.

Prueba del amor desde hace unos años que mantienen Natti y Raphy, además del rol mánager-artista, es que Rafael Pina, su nombre de pila, se tatuó la cara de Natti en el brazo.

En referidas ocasiones la cantante santiaguera declaró que su carrera es lo primordial. Dijo que tienen una relación casi de familia entre Pina, Daddy Yankee, Mireddys, la esposa del cantante, sus hijos, entre otras personas del equipo.

Pero siempre estuvo acompañada de su representante y de la familia de él incluyendo los hijos, por lo que los fanáticos siempre especulaban del cariño y la confianza que había entre ambos.