$!VIDEO | Omega responde a acusación de agresión en su contra

“Yo ni siguiera estaba presente al momento de que se agrediera al joven. No sé quién fue que lo agredió porque yo no estaba ahí, pero las cosas se están resolviendo por las vías legales”, dijo el cantante a Santiago Matías de Alofoke.

En el audiovisual el jovencito dijo ser fanático del cantante y que no quiere verlo preso por lo que accedió a un acuerdo que no cumplieron. “Él me dio 800 dólares como adelanto y me dijo que me arreglaría la cara, pero se desentendió. Yo no quiero hacerle daño; soy su admirador”, estimó el joven con cierta inocencia.

La madre del menor dijo que busca solucionar la situación por la vía que entiendan. “lo que quiero es que le arreglen su cara”, estimó.