$!Video | Padre de 3 hijos, cuya esposa murió en accidente de Kobe Bryant, emociona en “America’s Got Talent”

El viudo de una mujer que murió en el accidente de helicóptero de enero de 2020 que mató a Kobe Bryant y otras ocho personas ofreció una emotiva audición en “America’s Got Talent” el martes por la noche.

Tal como reseña el medio estadounidense “nydailynews.com”, Matt Mauser, un maestro de escuela jubilado de 51 años de Huntington Beach, California, participó en el sexto día de audiciones de la temporada más nueva de la popular competencia de talentos.

El hombre sorprendiendo a los jueces con una interpretación sincera de “Against All Odds (Take a Look at me Now)” de Phil Collins.

Mientras se presentaba, Mauser le contó a Cowell su desgarradora historia. “El 26 de enero de 2020, perdí a mi esposa en el mismo accidente de helicóptero que mató a Kobe Bryant”, dijo.

“Antes del 26 de enero, Christina y yo vivíamos este tipo de vida de ensueño. Nos conocimos en 2004. Ella vino y me vio tocar en este bar y la invité a salir, nos sentamos en mi auto y hablamos de música ”, le dijo Mauser al presentador Terry Crews en una entrevista pregrabada que se reprodujo poco antes de su actuación. .

Los dos estuvieron casados ​​durante 15 años y tuvieron “tres hermosos hijos” antes de su trágico accidente.

“Cuando se fue ese día, me besó y me dijo ‘Te amo’. Eso fue lo último que me dijo mi esposa”, dijo Mauser, luchando contra las lágrimas.