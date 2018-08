VIDEO: Participación de la dominicana Amanda Mena en ronda en vivo del America’s Got Talent

SANTO DOMINGO. Una vez más la dominicana Amanda Mena se lució durante su participación en los shows en vivo que forman parte de las rondas eliminatorias del “America´s Got Talent”, uno de los realitys más exitosos y populares del mundo, que se transmite por el canal NBC en Estados Unidos.

La joven, de 15 años, interpretó una versión bilingüe de la canción “What About Us”, de P!nk, que mereció que tanto el público como los jurados le ovacionaran de pie.

Pese a tener una excelente participación, la competencia está muy difícil este año. Amanda Mena quien es la segunda representante de República Dominicana, reside desde niña en Boston.

Amanda recibió en su pasada presentación el Golden Buzzer, lo cual la llevó automáticamente a los cuartos de final. Pero, aún queda mucho camino por recorrer, pues se realizan cuatro cuartos de final y luego dos semifinales, con el objetivo de encontrar a los finalistas de esa temporada.

Este año el jurado más temido Simon Cowell, confesó que cree que este año ganará una cantante (premonición que no le conviene a la agrupación dominicana de baile Da’ Republik) y tiene los ojos puestos en la mayor competencia de Amanda Mena, Courtney Hadwin, la joven artista de 13 años cuenta con un estilo muy particular y una voz impresionante.

Pese a todo, la ex Spice Girl, Mel B, y jurado que concedió a Mena el Golden Buzzer, animó a la joven dominicana. “Ella es alucinante. Ahora depende de Estados Unidos, pero esta noche ha actuado frente a millones de personas, así que no importa qué camino tome mañana, la han visto y la han escuchado. Y eso es todo lo que importa“, dijo Mel.

Mientras que Simon le sugirió que se integrara a un grupo (algo que el hizo en el programa X Factor en donde creó los grupos One Direction y Fifth Harmony). “Hay ciertas personas que vienen a este programa a esta edad en las que piensas ‘no creo que vayas a ganar’. Entonces, ¿qué consejo puedo darte de manera constructiva si no ganas? Únete a un grupo. Recordando el éxito en solitario de artistas como la ex miembro de Fifth Harmony, Camila Cabello, y Harry Styles de One Direction, los cuales se dieron a conocer primero en esos grupos.

En lo adelante, la valoración del jurado y la votación del público serán claves para que Amanda continúe dentro del concurso.

Amanda Mena emigró junto a sus padres a los Estados Unidos cuando tenía cuatro años. En 2014 ganó el concurso La Voz Kids.