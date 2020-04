Video | Paulina Rubio se burla de sí misma luego de ser acusada de estar drogada y borracha

La cantante Paulina Rubio respondió con humor a la controversia que generó luego de hacer un video en Instagram con un comportamiento errático y emitiendo palabras incoherentes, razón por la que la acusaron de estar drogada y borracha.

La "Chica dorada" realizó un video en sus redes sociales invitando a la gente a quedarse en casa, pero lucía descuidada y olvidando algunas letras. Ante las burlas volvió a compartir el video, esta vez riéndose de sí misma.

La cantante bromeó viendo su propio video reaccionando con risas y sorpresas y utilizó las letras de algunas de sus canciones más conocidas con las frases “Yo no soy esa mujer”, “Nada de esto fue un error”, “hoy pagas por cada error” y “lloro nada más me acuerdo”.

Se recuerda que durante su participación este fin de semana en el concierto solidario One World: Together at home, la cantante hizo movimientos extraños y saludó a su rival en la industria, Thalía. Por tal razón muchos de sus seguidores criticaron la falta de profesionalidad de la intérprete de "Y yo sigo aquí".

Asimismo, se estrenó en Tik Tok con el referido corto audiovisual que tiene más de 400 mil reproducciones en Instagram y motivó a los seguidores a realizar el #Paulinarubiochallenge.

