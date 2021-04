Video | Ramón Orlando dice dinero de fiestas populares lo gastó y dio a los músicos

El maestro Ramón Orlando Valoy criticó en sus redes sociales a quienes les piden a los artistas contratados por el Gobierno para las fiestas populares de Navidad y Fin de Año 2020 que devuelvan el dinero que se les pagó por adelantado, como recomienda el último informe emitido sobre el caso.

Con mucha sinceridad, el cantante, productor, compositor y arreglista dijo que no puede devolver ese dinero porque ya lo gastó y le dio a sus músicos. De hecho, afirmó que a él le pagaron dos fiestas (que todavía no ha tocado) y que le pagó una extra por adelantado a sus músicos, es decir, una tercera.

“Esos cuartos están ‘comío’ de arroz con habichuelas”, dijo el compositor. Recordó que no ha tocado porque el gobierno no lo ha convocado.

Afirmó que por primera vez el "Gobierno lo hizo bien, porque cuando yo voy a cantar a mí primero me pagan".

Expresó que en la administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) duraban hasta "cuatro meses para pagarle a los artistas" luego de cantar en las fiestas populares. "Canten, canten, diciembre entero, y después que cantábamos pa' cobrar era un lío, ahora nos dijeron -tengan pa' que canten", dijo Ramón Orlando en un video de cuatro minutos subido en su cuenta de Instagram.

“Si hubo algo que se hizo mal en la burocracia eso no es problema de nosotros. Yo estoy esperando que me llamen para cantar... Un día me llamaron y no estaba en el país pero si me llaman con tiempo yo voy”, manifestó.

Agregó que los músicos la estuvieron pasando mal en la pandemia y no pueden convocarlos sin dinero ya que muchos "tienen hasta la conga empeñada" y otros instrumentos.

Aseguro que los merengueros Pochy Familia, Eddy Herrera, Miriam Cruz, Los Hermanos Rosario, tocaron sus fiestas.

"No he tocado, me pagaron para dos fiestas, llamé mis músicos y les pagué tres. Estoy esperando que me llamen", dijo el intérprete de "Las mil maneras".

Sin embargo, enfatizó que luego de pagarle a sus músicos no devolverá un dinero que no posee. "Ya yo pagué mi dinero, y no voy a poner dinero para trabajarle a nadie... déjense de su loquera porque ustedes son muy inteligentes, ah, si, si es para contratar a Marc Anthony y darle un millón de dólares alante ahí si está bien".

Se recuerda que el pasado lunes, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) presentó los resultados de la investigación de oficio realizada en torno a los contratos de prestación de servicios de 54 artistas por parte del Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) para las festividades navideñas del año pasado, por un monto superior a los RD$ 55.6 millones.

En las consideraciones finales de la Resolución RIC-74-2021, fechada el 7 de abril del año en curso, el órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) solicitó al titular del GCPS, Francisco Antonio Peña Guaba, identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar dicha contratación, tras asegurar que no se cumplió con el debido proceso administrativo y en violación a varios principios de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.

Entre las sanciones que pudieran corresponder, conforme al debido proceso y de acuerdo a las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la referida Ley, la DGCP cita la amonestación escrita; la suspensión sin goce de salario hasta por 6 meses; despido sin responsabilidad patronal o sometimiento a la justicia.