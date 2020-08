Video | Raymond Pozo y Miguel Céspedes parodian tiradera de Mozart y Lápiz

“Los reyes del humor”, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, siempre le sacan el filo humorístico a los temas del momento.

Lo que está caliente en las redes sociales es la tiradera que mantienen Mozart la Para y Lápiz Conciente y los humoristas hicieron su propia versión de la batalla lirical con “Esta vaina pasa” con el instrumental del tema “Tú eres duro por tu casa”, de Sujeto Oro 24, Musicólogo y propio Lápiz, donde te tiró una indirecta a su colega “El dolor del género”.

Miguel caracterizó a Mozart la Para y Raymond a Lápiz Conciente incluyendo la vestimenta de su marca OIO. Ambos salieron de dos vehículos a un ‘cara a cara’.

El coro de la parodia invita, además de entretenerse, a mantener la unión en el género urbano: “No pelemos más que esta vaina pasa, panas full de la misma raza, el mismo género ¿qué es lo que pasa? Mozart y El Lápiz haciendo esta grasa”.

Cada uno emulando los estilos de los raperos también recrearon algunas situaciones de su vida personal, como por ejemplo, la preferencia de Lápiz por los puros, de los que lanzó una línea de estos cigarros, y la relación de Mozart y la actriz Dalisa Alegría.

La parodia, estrenada este jueves a las 8:00 de la noche, tiene más de 15 mil reproducciones en YouTube y cientos de comentarios positivos, reflejando carcajadas.

“Estos tigres son duro de verdad like si. Estoy orgulloso de ser dominicano”, “Cuando estoy triste los escucho y se me olvidan todos los problemas. Son los únicos que me hacen reír en tiempos donde nada ni nadie me hacen reír”, “Los mejores de los mejores”, fueron algunos de los comentarios.

Raymond Pozo y Miguel Céspedes también están inmersos en el rodaje de la película “La vida de los reyes”, bajo la dirección de Frank Perozo, pero sacaron tiempo para sacarle risas a sus fanáticos al estilo urbano.

A continuación el videoclip: