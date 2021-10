$!Video | Residente vuelve a la carga contra J Balvin: “Existe la lealtad”

Cuando se pensaba que era suficiente con la polémica protagonizada por el rapero puertorriqueño Residente y el reguetonero colombiano J Balvin por los Latin Grammy, el intérprete de "Adentro" ha vuelto a la carga.

Aunque borró el primer video, René Pérez Joglar, nombre de pila del rapero, le dedicó otro al cantante de "Mi gente", esta vez de cinco minutos, acusándolo de "carecer" de talento, lealtad y que solo le importa el dinero.

Esto último, porque tras la comparación que hizo Residente de la música de J Balvin con un carrito de hot dog alegando 'música chatarra', el colombiano lanzó una versión limitada de ropas con diseño de hot dogs.

“Me interesa que la gente vea el tipo de persona que eres y no te voy a tirar porque tirarte sería aburridísimo y porque yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti”, dijo el exintegrante de Calle 13 visiblemente molesto.

También criticó al padre de Balvin, Álvaro Osorio, diciéndole: “Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio y dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso, cabrón. También existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes. Después de que te trepan la carrera al cielo los mandas al carajo”.

Pero esto no fue todo del denominado 'round 2', como lo han definido en las redes sociales. Acusó a José Osorio Balvin, su nombre de pila, de tener "doble cara".

‘’También están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás, la misma que tuve cuando me llamaste llorando cuando subí el video y me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé, cabrón. Terminaste llamando a todo el mundo pa’ que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes “Respeto tu opinión”. Cabrón, ¿que mas falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el mas bueno?’’, fue parte de lo que dijo.

"Soy el mismo por las redes que por el frente tuyo con mis mil errores", aseguró.

Lo que dijo Balvin

El cantante colombiano alborotó el avispero luego de explotar contra los Premios Grammy Latinos al afirmar que "irrespetan" al género urbano y llamó a que los colegas no asistan a la gala que se celebra el próximo 18 de noviembre.

Por esto recibió un comentario del rapero cubano Yotuel Romero, quien está nominado por el rap social "Patria y vida", quien dijo que la premiación sí valoró a los artistas urbanos.

Y luego llegó Residente invitando a los urbanos a asistir.

"Pa' entender porqué estoy perdido José (J Balvin) si los Grammy no nos valoran ¿por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón; C Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Myke Towers, Yotuel Romero, Bad Bunny...", expresó Residente.

Luego, Balvin le comentó "Respeto tu opinión" y subió varias imágenes subido en un carrito de hot dog aparentemente burlándose de la situación.

A este "lío" entre urbanos entró el reguetonero boricua Don Omar que comentó en el primer post de Residente lo siguiente: "Entonces, el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia".

Asimismo, el padre de Balvin, Álvaro Osorio, defendió a su hijo: “¿A quién no le gusta? El mundo entero disfruta los hot dogs. La música es luz para las sombras. La música es paz y no controversia. La música es amistad y respeto a la diferencia”.

Osorio llamó a la paz y le otorgó a su hijo el título de “Rey de los hot dogs”.

La 22° entrega de los premios se llevará a cabo el 18 de noviembre y se realizará de manera presencial en el MGM Grand Garden Arena.

El cantante urbano J Balvin se encuentra nominado a los Latin Grammy 2021 en las categorías Canción del año y Mejor canción urbana por el tema “Agua”.