Video | Ricardo Arjona canta en el Metro de Nueva York y nadie lo reconoció

El astro guatemalteco Ricardo Arjona compartió con sus seguidores una experiencia reciente en una concurrida estación del Metro de la ciudad Nueva York, en los Estados Unidos, cuando fue a tocar como cualquier otro.

Sentado en una silla pequeña, con guitarra en mano, con una prominente barba y vestido de negro desde el sombrero Fedora, lentes, pantalón, camisa y corbana acompañado de unos tenis Converse, ¿habría duda de que fuera Arjona? Pues sí, el propio artista señaló que lo confundieron con un imitador y ni caso le hicieron.

Arjona interpretó algunas canciones, pero mayormente tocó la guitarra.

"Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el Metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez, escribió al pie del video en blanco y negro con su toque de humor.

El intérprete de "El problema" y "Señora" estaba ubicado en la estación de la línea F, donde es común ver personas pidiendo limosnas y otros expresando lo mejor de su arte a cambio de unas monedas.

En el video se ve cuando los ajetreados pasajeros ignoran al artista tocando la guitarra ¿Habrá conseguido algunos centavos?

Los comentarios no se hicieron esperar. "Por qué no me pasan esas cosas", "Y hoy decido yo no usar el tren porqueeee", "Esa señora se perdió media vida", "Que oportunidad tan grande perdieron...", "Qué chulería", "Imposible no reconocerte no lo puedo creer. Qué les pasa", fueron algunos de los comentarios que suman más de cinco mil y alrededor de 103 mil likes en su cuenta de Instagram.

El pasado 10 de abril, el cantautor de "Puente" y "Si el norte fuera el sur", canciones críticas sobre la relación de Estados Unidos con los demás países de América Latina, batió el récord de venta en todos los países de su esperado concierto vía streaming: “Hecho a la Antigua”.

Actualmente prepara nueva música como parte de su nuevo disco “Negro”, que será lanzado en octubre de 2021.

Adelantó que el álbum contará con 14 canciones, siete de ellas escritas durante el confinamiento producto de la pandemia del coronavirus.