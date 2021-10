Video | Ricky Martin explica cambios en su rostro

Ricky Martin ha estado en tendencia luego de unas fotografías poco favorecedoras en las que luce bastante diferente y, de inmediato se dispararon los rumores de retoques o cirugías plásticas en su rostro.

Las múltiples reacciones llegan después de que él y Enrique Iglesias otorgaran una entrevista para hablar de su nuevo tour por Estados Unidos.

Todo indica que nada tiene que ver con lo mencionado y el propio astro boricua salió a aclararlo: desmintió cualquier tipo de cirugía plástica.

Además de estar bronceado, explicó que un suero multivitamínico fue el responsable de su cara hinchada.

“Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro”, declaró Ricky Martin, confirmando así el comunicado emitido por su equipo de trabajo, en el cual indica que tuvo una reacción alérgica.

En un corto video que subió en sus redes social, el ex Menudo enseñó ante la cámara que su aspecto había vuelto a la normalidad.

El cantante de "Livin' la Vida Loca" ha sido enfático en decir que siempre ha sido sincero y, que en caso de que se haga un procedimiento, no tendría razón para ocultarlo.

“Si me pongo botox, si me pongo filter se los hubiese dicho, porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de las entrevistas, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas. Y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel, donde simplemente me inflamé”, añadió Enrique Martín Morales, nombre real del artista.

Martin se encuentra en una gira junto al cantante español Enrique Iglesias por más de 20 ciudades de Estados Unidos, de la que también forma parte Sebastián Yatra.

La serie de conciertos se suspendió el año pasado por la pandemia del coronavirus, pero finalmente comenzó el 25 de septiembre de este año.