Video | Rochy RD confiesa sufre de depresión tras accidente; solicita dinero para cubrir gastos

Tras la circulación de una fotografía, donde se veía al cantante de música urbana Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochy RD , con una gran suma de dinero, el exponente urbano aclaró que ese efectivo no era de su propiedad, y aseguró: que se siente triste porque no está consiguiendo dinero y está gastando mucho en su salud, por lo que pidió ayuda económica a sus seguidores.

“Estoy teniendo recaídas de día, así como que me pongo triste, no de la enfermedad, sino que me pongo triste así, porque yo estoy sanando bien gracias a Dios, pero no estoy consiguiendo dinero y eso me está torturando la mente porque no sé como cubrir los gastos y estoy gastando mucho dinero todos los días”, continuó.

Ha trascendido que algunos exponentes del género han aportado al intérprete, entre ellos Lápiz Consciente.

El cantante sufrió un grave accidente de tránsito en la comunidad Pontón, municipio Navarrete, Santiago.