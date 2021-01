Video | Romeo Santos honra a Ricardo Montaner con "El poder de tu amor"

El bachatero Romeo Santos rememoró una de las clásicas canciones del cantautor Ricardo Montaner.

En vez de publicar un tema o videoclip de un artista de su preferencia en sus acostumbrados jueves de #TBT, prefirió resaltar su admiración por Montaner cantando "El poder de tu amor".

''Hoy no voy a subir un #TBT, pero voy a cantar un clásico de un maestro que idolatro bastante. A través de su música me he inspirado en convertirme en mejor cantautor. Hablo del genio, el señor Ricardo Montaner", dijo Romeo parado al frente de un piano de cola, que era tocado por otra persona.

La publicación en Instagram suma más de 350 mil reproducciones y 4,500 comentarios, casi la totalidad de aprobación.

Muchos se preguntan, ¿vendría una colaboración?

El jueves pasado, el intérprete de "Centavito" se mostró reflexivo y contó una anécdota de su álbum "Golden".

Romeo confesó que su tercer álbum solitario “Golden”, fue el que más tardó en pegarse. Sin embargo, contiene temas que, afirma, se pueden considerar clásicos.

Además, expresó que el día que no tenga la ‘musa’ para componer, simplemente dejará de sacar nuevas canciones.

También aseguró que prefiere arriesgarse a fracasar que hacer lo mismo.

“Siempre me arriesgo a fracasar por intentar algo diferente, en vez de irme a lo seguro- reciclando lo mismo. Ningún artista puede controlar lo que va a conectar con los fanáticos”, escribió en Instagram con un video de varios éxitos del disco.