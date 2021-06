$!Video | Romeo Santos revela por qué Anthony Santos no estuvo en “Utopía”

A muchos les sorprendió que Anthony Santos, a quien Romeo Santos reconoce como su padre musical no estuviera en la exitosa producción discográfica “Utopía”, donde el bachatero estadounidense de origen puerorriqueño y dominicano colaboró con grandes bachateros de la talla de Frank Reyes, Raulín Rodríguez o Joe Veras, entre otros.

Sin embargo, el cantautor ha sido enfático en asegurar que la decisión de no estar en el disco fue del propio Anthony Santos. Así lo reveló durante una entrevista con Brea Frank, donde aclaró que es él quien le debe favores al cantante dominicano.

“Yo le he pedido a Anthony Santos, vamos a poner un número, quizás 50 favores, Anthony me ha hecho 48. Entonces, cuando yo le digo que venga a ‘Utopía’ él no pudo por asuntos personales, pero es que yo soy el que le debo a Anthony Santos” , de esa manera respondió el “Rey de la bachata” a la pregunta que le realizó Brea Frank sobre el porqué Anthony no estuvo en el disco de Romeo.

“Anthony es mi papá artísticamente hablando”, recalcó Romeo.