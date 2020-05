Video | Santa Rosa: “Se quería llevar un mensaje y a mí me llegó instantáneamente Canta mundo”

Gilberto Santa Rosa y la Orquesta Sinfónica de Caldas de Colombia estrenaron la semana pasada la nueva versión de “Canta mundo”, la canción del maestro Manuel Troncoso que se hizo popular en la voz del puertorriqueño Tito Rodríguez.

El tema del dominicano con el que la hoy fallecida artista Luchy Vicioso participó en el Festival de la Canción ha recibido el reconocimiento de la comunidad dominicana, pues Gilberto Santa Rosa se luce en su interpretación sinfónica acompañado de la reputada orquesta colombiana bajo la dirección del maestro Leonardo Marulanda.

El video hecho a través de la plataforma digital Zoom está disponible en el canal de YouTube del artista puertorriqueño.

La grabación fue un reto que valió la pena porque el “Canta mundo” lleva un mensaje de aliento a la humanidad que vive en medio de la cuarentena, cuya desescalada comienza hoy en la República Dominicana.

El artista conversó con periodistas de Diario Libre desde su residencia y expresó su satisfacción de poder hacer esta canción.

“Se trató de una invitación muy especial que me hizo la Orquesta Sinfónica de Caldas, con la que ya yo había trabajado antes con excelentes resultados. Se quería llevar un mensaje y a mí me llegó instantáneamente ‘Canta mundo” de Manuel Troncoso. Una canción que la escuché por primera vez en el año 1972, pero tengo entendido y de eso me enteré hace varios días que la recientemente fallecida Luchy Vicioso fue la que estrenó la canción. Es un tema que escuchaba constantemente porque mi mamá era una fanática de Tito Rodríguez, me pareció interesante su planteamiento y cuando llegó la invitación la propuse, y comenzaron a trabajar. Los arreglos y logística lo hicieron en Colombia”, reveló.

Santa Rosa expresó su admiración y respeto a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Caldas.

“Todos los músicos tocaron utilizando las herramientas que tenían disponible. Un teléfono celular, una tableta o una computadora. Hicieron un trabajo espectacular. Pienso que había tanta buena onda que se siente en la interpretación, aunque no estuvimos cerca, con lo que se le da fuerza aquello de que la música es un lenguaje universal”, dijo.

El intérprete celebra la reacción positiva del público, así como las críticas por parte de la prensa especializada.

“He recibido muchos comentarios a través de las redes sociales, así como de músicos, compañeros artistas que me han hecho llegar sus felicitaciones, las que he compartido con ellos (la Orquesta Sinfónica de Caldas) porque se trata de un trabajo colectivo. Una de las opiniones que más he tenido en cuenta es la de la familia del maestro Troncoso porque se trata de una canción icónica. Yo tenía cierta ansiedad por eso, me han hecho sentir que están muy contentos con esta nueva versión”, agregó.

Del confinamiento

Al igual que sus colegas, Gilberto ha tenido que hacer un alto en su carrera. Este tiempo de confinamiento le ha servido para reflexionar y replantear la vida.

“Pero sobre todo hemos bajado la velocidad a la vida que todo llevábamos. Una velocidad vertiginosa que no nos daba tiempo a veces de reconocer las bondades que tenemos, las bendiciones...a darle importancia a las cosas y sobre todo a entender que porque no lleguemos a un objetivo ahora, no se acaba el mundo. La reflexión es ha sido lo más importante”, dijo.

Desde su casa los artistas, al igual que lo ha hecho Gilberto con “Canta mundo” se han dejado sentir a través de las diferentes plataformas digitales.

“Todos nos volcamos a las plataformas digitales, pero pienso que tenemos grandes retos. Yo no veo movimientos reales hasta el 21 (2021), pienso que por otro lado y es lo más positivo, todos están aportando algo en las redes sociales. Los artistas, las industrias culturales, los empresarios van a traer a la mesa cosas importantes, pero también creo que hay que esperar y llevar el ritmo poco a poco. Hay que lograr que todo sea positivo y evitar que la gente no se sature porque las propuestas son muchas”, afirmó.

De la iniciativa

El nuevo arreglo de “Canta mundo” es responsabilidad de Oscar Fernando Trujillo. La pieza se grabó bajo la dirección del experimentado director de la Orquesta Sinfónica de Caldas, el maestro, Leonardo Marulanda.

Para la ocasión, la Alianza Informativa Latinoamericana unió a sus televisoras del continente para llevar el mensaje inspirador de "Canta mundo" a través de sus canales locales.

“Canta mundo” estrenó el viernes, 15 de mayo, a través de las redes sociales de Gilberto; en Facebook: GilbertoSantaRosa, Twitter: GilbertoSR y en Instagram @Santarosalive.