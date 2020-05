VIDEO: The Wailers lanzan la nueva canción, “One World, One Prayer”

La icónica y legendaria banda The Wailers dio a conocer hoy su nueva canción “One World, One Prayer”, una pieza poderosa centrada en la unidad, el amor y la inclusión más allá de las diferencias culturales.

El tema, que pone a todo amante de la música a la expectativa, exige la unión de “un mundo” a través de “una oración” en la coyuntura global actual, fusionándose en esta ocasión con el titán internacional “Farruko”, la superestrella jamaiquina “Shaggy” y continuando el legado de “Bob Marley” al lado Cedella Marley y su hijo Skip Marley, quien recientemente ha obtenido éxito en los listados junto a Katy Perry y H.E.R.

Escrita y producida por el 19x ganador del Grammy Emilio Estefan y grabada en los estudios Crescent Moon en Miami, FL, “One World, One Prayer” mezcla el reggae de Jamaica con los sonidos del género urbano latino.

“Cuando escribí la canción hace alrededor de 2 años, la escribí pensando en que nosotros, como seres humanos, tenemos que amarnos más, ser más amables unos con otros y con la naturaleza”, dijo Emilio Estefan, quien además reafirmó que necesitamos un mundo con menos separación de raza, religión y política.

“¿Quién hubiera pensado que estaríamos viviendo esta situación actual y que el mensaje de “One World, One Prayer” resonaría tan fuertemente? Necesitamos apreciar las cosas simples de la vida y especialmente el amor que comienza con nuestras familias y se extiende a nuestra comunidad y más allá... ¡porque al final todos somos Un Solo Mundo, Un Solo Corazón!”, agregó Estefan.

Bob Marley y los Wailers hicieron historia juntos entre 1972 y 1981. Fue el propio Bob Marley quien solicitó a los Wailers que permanecieran juntos. Aston Barrett Jr, hijo de Aston “Familyman” Barrett (bajista de Bob Marley & The Wailers), es quien se encarga de mantener viva la llama de la banda. ¡Y así lo ha hecho! Los Wailers han estado girando por el mundo a todo lo largo y ancho, con una impresionante agenda que suma más de 150 presentaciones al año.

“La música de los Wailers representa la paz, el amor y la unidad. Eso es lo que quiero mantener con vida”, dijo Barret y ese es precisamente el poderoso mensaje que desde hoy se puede escuchar a través de todas las plataformas digitales en “One World, One Prayer”, el emocionante nuevo sencillo extraído del próximo álbum a ser lanzado en agosto de este año y producido enteramente por Emilio Estefan.

Acerca de The Wailers

Bob Marley y los Wailers grabaron, giraron e hicieron historia juntos entre 1972 y 1981. Fue el propio Bob Marley quien solicitó que los Wailers permanecieran juntos. Hoy en día, la misión está a cargo de miembros legítimos, hijos de leyendas y una gran cantidad de músicos inmensamente talentosos. El mencionado Aston Barrett Jr ofrece ecos sorprendentes del sonido de batería de su tío (Carlton ‘Carly’ Barrett). El guitarrista Donald Kinsey se une a Wendel ‘Junior Jazz’ Ferraro, dando forma a ese clásico sonido. Josh David Barrett logra lo que parece imposible al calzar los zapatos de Bob Marley para proporcionar una voz principal realmente excelente. Owen ‘Dreadie’ Reid (Uprising Band de Julian Marley y un ex alumno de ‘Familyman’) y Andrés López (Albrosie, Lutan Fyah) agregan aún más calidad a una increíble formación que también incluye a Tyrone Downie el más joven de los primeros Wailers, al saxofonista Glen Dacosta y a Dennis Thompson, el ingeniero que ha estado desde los albores de la banda. Shema McGregor, hija de la cantante Judy Mowatt de las I Three y el pionero del reggae Freddie McGregor, se unen a Anne-Marie Thompson (una cantante de gospel de habilidad deslumbrante) y a Tamara Barnes, quien ha estado en la industria de la música durante más de 20 años, proporcionando coros en el estudio y en el escenario para I-Threes, Jimmy Cliff, Ky-Mani Marley, Beres Hammond y Freddie McGregor, entre muchos otros. Juntos, unen sus voces para aportar coros suaves y fluidos contribuyendo así a este crisol único, clásico y al mismo tiempo emocionantemente fresco.

Acerca de Aston Barret Jr.

En 2017, Aston Barrett Jr. recibió una certificación del Grammy como coproductor con Damian Marley por la canción The Struggle Discontinues, presentada en el álbum “Stony Hill”, que ganó el premio Grammy al mejor álbum de reggae.

Aston Barrett Jr. es copropietario de BAD Lions Productions, LLC. que opera un estudio en Pompano Beach, Florida. Se le puede escuchar tocando guitarra, batería, bajo y órgano para Stephen Marley, Junior Reed, Julian Marley, Kwame Bediaco, Aka Beka, Jessee Royale, Reggae Force y muchos más. Sus patrocinadores incluyen a Rupert Neve (cuyo equipo de audio profesional se escucha en cada álbum que ha tocado y en cada show en vivo de Wailers), así como Fender, Mannabasso, Black Lion Audio y Pigtronics.

Acerca de Emilio Estefan

Ganador de múltiples premios Grammy, Emilio Estefan es músico, compositor, productor discográfico y televisivo, autor de best sellers, cineasta y embajador cultural. Ha formado y dirigido las carreras de muchos talentos musicales, incluidos Shakira, Ricky Martin, Marc Anthony, Jon Secada, Jennifer López y muchos otros. Es uno de los líderes fundadores de los Premios Grammy Latinos. Estefan fue honrado con la Presidential Medal of Freedom, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el Songwriters Hall of Fame le otorgó un premio por su trayectoria. Fue seleccionado como el segundo vicepresidente de la Comisión para el Museo Nacional del Latinoamericano por el presidente Barack Obama, y ​​el presidente George W. Bush lo designó como miembro del President’s Committee of the Arts and Humanities. Es un empresario que posee y opera siete (7) restaurantes, dos (2) hoteles y una compañía editora reconocida internacionalmente. En 2019, junto con su esposa Gloria, recibió el codiciado Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso por su excelencia en la composición de canciones.