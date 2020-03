Video | Urbano boricua Zion rompe el silencio sobre su salud

Zion, del dúo de reguetón boricua Zion & Lennox, fue hospitalizado de emergencia en México, país en el que se encuentra en una gira promocional.

El cantante de música urbana, que fue fotografiado en una cama de hospital mientras recibía atenciones médicas, rompió el silencio sobre su estado actual de salud, debido a que se especuló que podía tener síntomas de coronavirus o que sufrió un derrame cerebral.

A través de un video en vivo, Zion se encontraba en el balcón de un hotel y agradeció a todos los que se preocuparon por su salud. Y explicó lo que realmente le sucedió: “Estaba sintiéndome mal durante la tarde. Llegamos al aeropuerto y tomamos el vuelo. En el vuelo empiezo a sentirme mal, no podía respirar... el hecho es que se complicó la cosa. Aterrizamos en ciudad México y de inmediato fuimos a urgencias”. Confesó que se trató de un desgaste físico.

Agregó que los médicos sospecharon que tenía síntomas de coronavirus y lo aislaron. “Me hicieron un montón de preguntas y no les miento me asusté un poco. Pensaba que sí porque hemos estado viajando mucho, pero simplemente me dio un desgaste físico, una reacción abdominal, los dolores eran muy fuertes y no podía respirar ni caminar... en el hospital me hicieron muchos estudios y gracias a Dios mis órganos están bien”, contó.