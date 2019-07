$!VIDEOS | Las 10 canciones más escuchadas por dominicanos en Spotify

Un nuevo recuento semanal de los temas más escuchados en República Dominicana a través de Spotify hemos preparado.

Taylor Swift con su nueva canción The Ancher encabeza el ranking musical. Además de ella, Sam Smith, con su tema How do you sleep? y los reguetoneros J Balvin y Bad Bunny, con su ya exitosa canción ¿Qué pretendes?, entraron con fuerza.

En el décimo puesto está Sobrenatural, la colaboración de la dominicana Marielle Hazlo con los españoles Juan Magán y Alvaro Soler.

A continuación el top 10 musical. ¿Está ahí tu favorita?