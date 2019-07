Villanosam regresa con nuevos bríos a la música

¿Pero dónde realmente estaba Villanosam?

Afirma que este es el momento de la unión en la música urbana que va a permitir grandes cosas. “Aunque haya dos o tres que no quieren unirse y prefieren estar siempre en problemas, todo el mundo se está uniendo. La mayoría de los artistas nuevos están haciendo featuring entre ellos, y eso es importante porque así compartes tu público. Yo trabajo con todos, tengo canciones con Vakeró, Shelow Shaq, Químico, tengo muchísima gente”.

Con Vakeró

El tema “La gran depresión” a dúo con Vakeró se grabó en EEUU y se estrena próximamente. “Ese tema lo hice porque hace unos meses caí en depresión. Para salir de eso y para desahogarme quise hacer esa canción”.

Para el futuro promete más música, tanto de romance como bailable. “No me gusta encerrarme en un género, me gustan diferentes ritmos. Ahora mismo me gusta más el trap y el dancehall”.