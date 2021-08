$!Viuda e hijos de Johnny Ventura agradecen apoyo del pueblo dominicano

El Caballo Mayor, Johnny Ventura, dejó este mundo el pasado miércoles 28 de julio, a los 81 años, de un ataque al corazón. El pueblo dominicano lo despidió desde el Palacio de los Deportes hasta el cementerio Cristo Redentor, el pasado sábado 31.

Ana Yahaira Ventura, una de sus hijas, escribió un triste mensaje a una semana de su partida. "Una semana sin ti papi, no sabes la falta que me haces, entro todos los días buscándote a la habitación y pienso que estás de viaje, te extraño papi, te extraño más allá de las palabras. Una semana sin ti y aún no logro entender porqué te fuiste. TE AMO PAPI".

La mujer, que se describe como empresaria y organizadora de eventos, y es madre de una niña, recibió mensajes de aliento de los usuarios. "Dios te dará fortaleza", "Un abrazo fuerte", "Johnny estará siempre en su corazón".

Doña Fifa, la viuda del destacado cantante, músico y político, utilizó sus redes sociales este lunes para agradecerle a todos por tantas muestras de cariño hacia la familia y lo que significó el intérprete de "Pitaste", con quien duró 50 años de casada.

"Vuela alto mi amor, el Señor te espera para que lleves tu música al cielo. Solo te pido que le digas a Dios que le dé paz a tu familia, para llenar este vacío tan grande que dejas en nuestros corazones, con tu partida. Descansa en paz mi amor. Gracias, a todas las personas que nos han acompañado, en este momento de gran dolor por su partida", escribió la conocida por los familiares como la "Reina madre".

El cantante la describía como la mujer que conducía la nave (familia) a puerto seguro.

Las redes sociales de los Ventura están colmadas de imágenes junto al legendario artista y político.

Doña Nelly Josefina Flores viuda Ventura destacó lo amoroso y dedicado a su familia que era, no importa dónde se encontraran los miembros del hogar, siempre se mantenía en contacto con todos.

Los demás hijos del intérprete de "Merenguero hasta la tambora", así como sus nietos, agradecieron las muestras de apoyo.

"Gracias a todos los que nos han apoyado en estos días tan difíciles, tanto a mí como a toda mi familia. Gracias, al pueblo dominicano, a toda la comunidad internacional...", escribió Juan José Ventura, el primogénito de Johnny y Josefina.

De igual forma el cantante Jandy Ventura ha reiterado las gracias a todo el pueblo dominicano por tantas muestras de amor y apoyo para él y su familia, así como al presidente Luis Abinader, al expresidente Leonel Fernández y a todos los que han estado con ellos en este difícil momento.

Decenas de ciudadanos han acudido cada día al novenario del fallecido merenguero. Desde el pasado domingo hasta el lunes 9 de agosto, se estará realizando una misa en su memoria en la parroquia Divina Providencia, ubicada en la calle Luis Amiama Tió, número 50, Arroyo Hondo, Distrito Nacional.

En 65 años de carrera, el considerado "Padre del merengue moderno" grabó 106 producciones musicales y estaba trabajando en un nuevo disco.

Jandy piensa continuar el legado del cantante y, entre los planes, está la creación de una fundación para seguir ayudando a la gente.