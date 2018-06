Vive el genio de Amadeus Mozart

Programación

Sábado 9, 8:30 p.m.

Cuarteto de cuerdas No. 19 en Do Mayor, K465 (Disonancias) y Quinteto para cuerdas y clarinete en La Mayor, k581.

Intérpretes: Samuel Philip Boutris (clarinete), Michael Dabroski y Bora Kim (violines), Ian Niederhoffer (viola) y Allyson Pérez Monsanto (cello).

Lugar: Capilla de Nuestra Señora de Los Remedios. Calle Las Damas esq. Mercedes, Ciudad Colonial.

Domingo 10, 8:30 p.m.

Cuarteto de cuerdas No. 1 en Sol Mayor, K80 (Versión orquesta de cuerdas), Concierto para oboe en Do Mayor, k314 y Concierto para piano No. 12 en La Mayor, k414.

Intérpretes: La Camerata Mozart Caribe dirigida por el maestro Michael Dabroski.

Solistas: Michelle Nguyen (oboe) y Milton Fernández Peña (piano).

Lugar: Iglesia Regina Angelorum. Calle Padre Billini casi esq. José Reyes, Ciudad Colonial.