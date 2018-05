¡Vive el musical “Godspell”!

Un Jesús juvenil

“Yo soy muy espiritual. El personaje me llegó cuando más lo necesitaba”, así se expresa Javier Grullón sobre encarnar a Jesús en Godspell. Grullón narra la experiencia: “Recibí la llamada de Joyce. No había trabajado con él ni con José Reyes y cuando me ofrecieron el personaje de Jesús me quedé en blanco. Cuando me di cuenta de lo grande que era, dije que sí automáticamente. Cuando decidí interpretar a Jesús lo tomé como una misión de vida; no lo veo como un trabajo más, lo veo para poder transformar vidas”.

El actor y cantante considera que a raíz de su papel ha crecido como persona. “El que hace este personaje no puede irse en blanco”, dice. Y agrega: “Estamos rodeados de un equipo de profesionales de alto nivel, nos sentimos bastante cómodos; cada quien tiene su momento. El éxito es el trabajo en equipo, por eso les prometemos muchas emociones al público”.