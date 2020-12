$!Vuelve Juanita a celebrar la Navidad

La música de la reina del merengue, Milly Quezada, forma parte de la banda sonora de la Navidad en la República Dominicana.

Desde hace más de dos décadas presentaba este mes el denominado “Fin de año por adelantado”, pero esta vez no podrá hacerlo debido a la pandemia que ha provocado la COVID-19. En esta ocasión protagonizará desde su canal de YouTube este domingo 6 de diciembre el concierto “Vuelve la Reina”.

La producción artística que se transmitirá gratis desde las 9:00 p.m. será un viaje por los éxitos que popularizó junto a la orquesta “Los Vecinos”.

“Este ciertamente es el mejor regalo de Navidad para mi gente. Me complace mucho poder hacerlo más en este tiempo, aunque hacer un concierto virtual conlleva muchos detalles y riesgos... esto ha sido una locura el montaje”.

Junto al Conjunto Quisqueya, Johnny Ventura, Félix del Rosario, entre otros, la música de Milly siempre está presente en esta época del año.

No poder amenizar una fiesta en directo le provoca un vacío. “Me duele hondo no poder estar en una fiesta. En ocasiones sintonizo Tarima TV y allí veo los conciertos que habíamos hecho en años anteriores. Y es difícil no poder conectarnos con esta tradición. Son más de 25 años haciendo ese concierto que se había convertido en un desahogo y junte navideño. Esa es una de las tantas cosas que hemos tenido que posponer. Espero que podamos pasar la página y comenzar de nuevo el año próximo”, reveló la artista en una entrevista a Diario Libre.