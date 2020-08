“Wap”, la canción subida de tono de Cardi B y Megan Thee Stallion

Las raperas Cardi B y Megan Thee Stallion han lanzado Wap, el primer tema en colaboración que ha encendido las redes sociales. Estrenado este viernes el videoclio suma más de 17 millones de vistas en YouTube.

En el material audiovisual aparecen la estrella de Keeping up with the Kardashians y empresaria del maquillaje, Kylie Jenner, vestida de forma sensual de animal print y al final sale la cantante española Rosalía, vestida de rojo y bailando flamenco en la producción dirigida por Colin Tilley.

Indica el portal Chicago Tribune que Wap supone el primer trabajo original de Cardi B en 2020.

La artista de origen dominicano lanzó su primer y único disco de estudio, Invasion of Privacy, en 2018. También ha hecho colaboraciones con cantantes como J Balvin, Bad Bunny, Anuel AA, Bruno Mars o Nicki Minaj.

Por su parte, Megan Thee Stallion lanzó en marzo Suga, disco debut que incluye el popular tema Savage y que incluye una colaboración con Beyoncé.

Con el junte de Cardi B y Megan Thee Stallion se despejan las dudas de diferencias entre ambas.

No obstante, la canción resulta tan explícita que raya en lo vulgar, y algunos fanáticos en las redes sociales la han calificado de “ofensiva”, mientras que otros la definen como “empoderamiento femenino”.