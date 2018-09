Wason Brazobán : “Me siento profeta en mi tierra“

“Este es un concierto totalmente bohemio en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Ahí estarán mis éxitos de antes y los de ahora. Mi banda me acompañará en este recorrido para divertir a un público que me ha brindado su aprobación en todo este tiempo”.

Su viaje en la escena

El intérprete de “No se vale” está celebrando sus dieciséis años en la escena. Su enfoque en la música romántica no le ha permitido que sus pasos se descarríen al dejarse seducir por otros géneros.

Su capacidad creativa, la cual se nutre de vivencias y de situaciones que observa en la población, lo ha consolidado como uno de los cantautores por excelencia.

“En más de una oportunidad he leído y escuchado que la balada no prendía, que los dominicanos lo que aceptan es lo de fuera, pero yo puedo decir que me siento profeta en mi tierra, la gente me respeta. Mis conciertos por lo general se venden con anticipación a pesar de que aquí todo se deja para último... donde sea se venden una semana antes. Y eso es una especie de fenómeno que se da con mi música”.

Brazobán es uno de los artistas locales que más interactua con el público a través de las redes sociales. Es nativo de la plataforma digital Instagram y desde allí mantiene una conexión con sus seguidores. Comparte experimentos musicales y en la retroalimentación directa establece una conversación con ellos.

“Las redes me han ayudado mucho, conozco más al pueblo. Le contesto a mi gente y me entero de lo que quieren escuchar”.