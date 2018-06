Wason Brazobán aconseja hacer buena música; desata disputa con El Lápiz

SANTO DOMINGO. El cantautor criollo Wason Brazobán acudió como de costumbre a publicar sus mensajes de Instagram bajo el slogan #Wasonpensando donde invitó a los artistas a escribir temas con calidad para lograr permanecer en vigencia hasta después de la muerte. “Artistas: Si pegas un tema con vulgaridad te pegarás por un rato. Si pegas un tema con calidad estarás vigente hasta después de tu muerte”.

El comentario de Brazobán no le cayó bien al urbano El Lápiz, quien la semana pasada estrenó una canción cargada de contenido explícito en el que muestra a la mujer como instrumento sexual. Asumió que el comentario estaba dirigido a él y de inmediato le contestó a través de la misma red social de Instagram.

El Lapiz Conciente le dijo: “Estás padeciendo el “Dunning Kruger” con todo respeto”, en referencia en el idioma inglés a quien reclama, de unirse a la queja o a la frase “la gota que derramó el vaso”.

De inmediato, en el mismo comentario Wason respondió: “@laipzconciente no creo bro. Solo di mi punto de vista, no porque me sienta superior a nadie... yo también te respeto como fajador que has sido y también respeto tu capacidad de hacer buena música... pero lo que no puedo respetar son algunas piezas con las que infectas la mente de miles y miles de niños que te siguen a cambio de un sonido momentáneo, sí, momentáneo porque lo que no tiene sustancia es precoz”.

Y desde ese instante siguieron los fanáticos de ambos artistas que hasta el momento han escrito más de 2,000 comentarios en la red social de Instagram, todo por el tema de promover las buenas composiciones en el ambiente artístico.