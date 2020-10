$!Wason Brazobán asegura que le dio coronavirus y se curó con aceite de coco

El cantautor Wason Brazobán afirmó que tuvo coronavirus y que se “sanó” con aceite de coco y lo informó este lunes luego de que circulara una noticia que este remedio destruye el virus del COVID-19, según científicos filipinos.

El “cantautor del pueblo” explicó en su cuenta de Instagram que en el primer mes de la llegada del virus al país resultó positivo y decidió confinarse en su finca hasta sanar, pero no quiso publicarlo en las redes sociales en ese momento.

Wason citó la receta del “doctor urbano”, que hizo la recomendación en una de sus publicaciones mezclando aceite de coco y té de laurel. Aunque el usuario de esa cuenta advierte que no es médico, pero estudia medicina.

“Pues sí lo hice y en menos de dos días estaba mucho mejor de las fiebres y la tos, y al tercer día estaba nítido”, afirmó el intérprete de “Tu ausencia”.

El músico, que ha recibido ataques por sus posiciones firmes en redes sociales, contó que tras curarse, compartió la información en su cuenta de Instagram y por supuesto fue criticado con comentarios de que él no era doctor. “Es verdad que yo no soy doctor, pero esto me curó”, insistió.

A siete meses de la pandemia hacer estragos en el mundo, la agencia de noticias Efe publicó un artículo citando que el aceite de coco puede ser útil como antiviral contra la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, según los primeros experimentos de una investigación desarrollada en Filipinas.

El Consejo Filipino para la Investigación y el Desarrollo de la Salud (PCHRD, en inglés) estudió los efectos del aceite de coco frente a la Covid-19 durante meses en fase experimental y ya ha comenzado los ensayos clínicos con 56 pacientes.

‘Los resultados son muy prometedores, ya que no solo muestran que el aceite de coco, por sí mismo, puede destruir el virus, sino que también puede ser un mecanismo clave para regular la respuesta inmune contra la Covid-19’, indicó en un comunicado Jaime Montoya, director del PCHRD.