$!Wason Brazobán: “El género urbano se está saturando porque ya no tiene fanáticos”

“Eso sí es verdad”, escribió Liro Chaq, mientras Súper Nuevo reseñó: “lamentablemente, pero es la pura verdad y no solo aquí, sino en todos lados ya no hay fanáticos, ahora todos somos artistas”.

A favor de la calidad

No es la primera vez que el cantante crítica aspectos de la música urbana. El pasado año invitó a los artistas a escribir temas con calidad para lograr permanecer en vigencia hasta después de la muerte. “Artistas: Si pegas un tema con vulgaridad te pegarás por un rato. Si pegas un tema con calidad estarás vigente hasta después de tu muerte”.

En ese momento su comentario no le cayó bien al urbano El Lápiz, quien le contestó: “Estás padeciendo el “Dunning Kruger” con todo respeto”, en referencia en el idioma inglés a quien reclama, de unirse a la queja o a la frase “la gota que derramó el vaso”.

A lo que Wason respondió: “ Solo di mi punto de vista, no porque me sienta superior a nadie... yo también te respeto como fajador que has sido y también respeto tu capacidad de hacer buena música... pero lo que no puedo respetar son algunas piezas con las que infectas la mente de miles y miles de niños que te siguen a cambio de un sonido momentáneo, sí, momentáneo porque lo que no tiene sustancia es precoz”.