Wason Brazobán estrena canción cristiana

Wason Brazobán aprovechó el inicio de la Semana Mayor para estrenar su canción “Que bueno has sido tú”, un tema emotivo que resalta la bondad de Dios con él.

El cantautor afirmó que no sigue religiones pero puede dar testimonio de que Dios da paz y espera que la canción pueda servir de alivio a muchas almas.

“Es innegable que estamos en tiempos difíciles, donde humanamente estamos viendo cosas horribles e increíbles , muchos en nuestra desesperación estamos buscando los culpables de esta situaciones , culpamos a los padres, culpamos a los gobiernos, pero poco nos fijamos que la culpa de todo de casi todo lo malo qué pasa es “LA AUSENCIA DE DIOS“ . No soy de ninguna religión, pero puedo dar testimonio de que él da paz, ha estado conmigo en mis momentos más difíciles y me ha dado calma , por eso hace tiempo le debía esta canción y aprovecho esta Semana Santa para aconsejarle que crean en su bondad. “Que bueno has sido tú”. Bendiciones y ojalá que esta canción pueda servir de alivio a muchas almas”, escribió Wason en su cuenta de Instagram.