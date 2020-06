$!Wason Brazobán: “Las encuestas deberían ser prohibidas”

El cantautor Wason Brazobán, quien está abiertamente con la candidatura del candidato oficialista, Gonzalo Castillo planteó hoy que las encuestas para medir la intención del voto en la República Dominicana deberían ser prohibidas.

Así reaccionó el artista luego de un post del periodista Severo Rivera en el que colocó la foto en Instagram de la portada de Diario Libre que mostró los resultados de la encuesta Greenberg-Diario.

Los resultados de la encuesta no favorecieron a su candidato Gonzalo Castillo y de inmediato escribió el siguiente mensaje: “Las encuestas todas deberían ser prohibidas . No jugar tanto con la mente del votante . Ahorita va y esos no son los resultados y vuelven a marchar a la plaza de la bandera porque ya un bando daba como un hecho la victoria”, comentó el cantante en su Instagram.

El estudio sobre la intención del voto de cara a a las elecciones presidenciales y congresionales del próximo 5 de julio arrojó que Luis Abinader lidera la aprobación de los votantes con el 56%, seguido por Gonzalo Castillo con el 29% y en un tercer puesto le asignó el 12% a Leonel Fernández.

Wason Brazobán se ha convertido un furibundo defensor de la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y hace poco tiempo endosó su apoyo a Gonzalo Castillo.