Wilfrido Vargas regresa con nuevos bríos al país

SANTO DOMINGO. Considerado uno de los músicos más innovadores y trascendentes del ritmo tropical desde su debut en la década del 70, Wilfrido Vargas regresa al mundo del disco con un merengue que coquetea con el sonido urbano de este tiempo.

El laureado músico nativo de Altamira, Puerto Plata, es uno de los líderes del emblemático ritmo autóctono dominicano, que con “El Jardinero” logró la primera fusión de merengue y rap, estrenará su nuevo tema “El cuchicheo”, este viernes 13 de julio en emisoras a nivel nacional.

Vargas, quien continúa paseando su arte por Bélgica, Colombia, Venezuela, México, Perú, y otras naciones donde se mantiene tan vigente como el primer día, se prepara para retomar, con todas las de la ley la plaza dominicana.

“He estado mucho tiempo lejos de los estudios de grabación, mas no de los escenarios. Tengo una historia que no dejaré morir mientras respire. ‘The King is Back’ es una propuesta nueva, fresca y diferente, que continúa escribiendo mi historia junto a la historia del merengue. Luego de observar durante muchos años, desde una especie de balcón, cómo evolucionaban los ritmos y cómo se desenvolvía el mundo de la música, doy a luz este tema de la mano de talentos jóvenes y un gran equipo de trabajo. ‘El Cuchicheo’ es el resultado de los nuevos tiempos sin alejarse de la esencia del Wilfrido Vargas al que el público está acostumbrado”, expresó Wilfrido sobre su decisión de retomar la plaza que le vio nacer hace más de cuatro décadas.

El exitoso director de orquesta regresa con un frente renovado, integrado por tres jóvenes talentos, siguiendo la norma que lo ha caracterizado, la de dar oportunidades a las nuevas generaciones.

Wilfrido Vargas continúa paseando su arte por el mundo cosechando aplausos a través del merengue como estandarte.