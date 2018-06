Wilfrido Vargas sobre Joseíto: “Si el merengue tuviera un nombre yo lo llamaría Joseíto Mateo”

SANTO DOMINGO. “Es un símbolo del merengue dominicano... Si tuviera que poner un nombre al merengue yo le llamaría con todo mi corazón Joseíto Mateo”.

Así se refirió el arreglísta, cantante y compositor de merengue Wilfrido Vargas al ser consultado por Diario Libre sobre el legado de Joseíto Mateo, quien falleció este viernes a las 11:45 de la mañana , luego de ser hospitalizado en el Hospital de las Fuerzas Armadas tras sufrir complicaciones de salud. Tenía 98 años y fue diagnosticado con leucemia.

“El merengue ha tenido mucha vida, el merengue ha tenido mucho regocijo, mucho mérito, y yo creo que eso es parte del género, de la evolución como tal y de sus protagonistas”, aseguró.

Y continuó: “Si no hubiese habido Fonseca, no hubiese habido Ñico Lora, sino hubiese estado Ñico, quizás Luis Alberti no hubiese instrumentado el merengue. Si Luis Alberti no hubiese instrumentado el merengue, podría ser que no existieran los grupos de entonces”.

“Joseíto Mateo es el rey del merengue, no porque nadie le haya dado ese titulo, sino porque nació merenguero, músico de merengue. Joseíto escenificó lo que es el merengue como género en sí en la República Dominicana. Lo hizo todo. Fue merenguero de Trujillo , merenguero de la antigüedad, merenguero moderno, merenguero de hoy”, detalló.

“Por todo eso, si el merengue tuviera un nombre yo lo llamaría con todo mi corazón Joseíto Mateo”, concluyó Vargas emocionado.