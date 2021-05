$!Wilkins: “Cuando terminé este álbum, me di cuenta que había narrado mi vida”

“Este disco es el libro de mi vida porque reúne a muchos estilos que yo he cantado y escrito, en los 49 discos que he grabado. En algunos he canciones de fe, que el pueblo dominicano las ha hecho favoritas, baladas fuertes, rock, pop y sobre todo, ahora canciones como El tornillo para llegarle a una nueva generación”, acotó al defender su propuesta.

Proceso

De la COVID-19

Al abordar la situación por la que atraviesa el mundo a causa de la COVID-19. “Queremos que la gente ponga el amor en primer plano, porque todo lo demás viene por añadidura. La pandemia nos ayudó a enfrentarnos a nosotros mismos. Estos momentos no vienen por casualidad, sino para hacer reflexionar al hombre y a la mujer. Lancé mi disco de la pandemia e hice cosas que no había podido hacer”.

La música urbana

Al comentar las tendencias musicales que dominan a la audiencia, recordó que siempre, a través de cada disco, su musa lo ha llevado a viajar por distintos lugares para tratar de llegar a la nueva generación.

“Me gusta llegar a mi público que me sigue sosteniendo, pero también a sus hijos. Las nuevas generaciones son los que apoyarán a los artistas. Lo que pasa es que hay que llevarle el mensaje correcto de acuerdo al estilo y con el sonido, a mi me gusta mucho envolverme en eso, sino me quedaría haciendo la balada de antes, y los que te aceptaron te van a querer siempre, pero la nueva generación no. Si mi carrera ha sido larga y estoy aquí es porque me he atrevido a experimentar eso, en este disco hay canciones de amor, pero con la instrumentación del sonido de hoy. Canciones que se pasean por muchas cosas que gustan dentro de lo urbano, pero sin dejar de ser Wilkins, llevando siempre el mensaje claro”, comentó el artista.

Pausa

Luego de accidente doméstico su sufrió en el jardín de su residencia, se enfocó en el proceso de recuperación. Se alejó de las giras artísticas hasta que logró recuperar su salud. “El problema de salud que me afectó me obligó a hacer la pausa y solamente hacía un concierto al año. Hoy gracias a Dios me siento muy bien y le agradezco al público, sobre todo al pueblo dominicano que siempre me ha defendido”, recordó.

Sus pasos en la música

En treinta y cuatro años de carrera ha recibido el reconocimiento internacional por la calidad de sus canciones. Al hacer un repaso de su tránsito por la vida, dijo que ha sido un camino largo, pero que se siente nuevo para siempre recomenzar. “Cuando lo estudios me dijo Dios cuantas oportunidades he tenido en esta vida”, reveló el artista quien informó que el disco también estará disponible en vinilo.

Prometió que tan pronto sea posible, visitará el país para promocionar su nuevo trabajo discográfico.