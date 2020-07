$!Will Smith vive la confirmación pública de infidelidad

Los Smith tuvieron que confirmar la infidelidad de Jada, luego que el rapero August Alsina y lo hicieron juntos en el programa de Jada The Red Table Talk. Los Smith se mostraron como un frente unido para aclarar la situación y explicaron en detalle lo ocurrido, afirmando que para el momento de la relación de Jada con August la pareja se encontraba separada y a un paso del divorcio.

Casado desde el 1997 con la también actriz Jada Pikett Smith y siendo uno de los galanes más codiciados de Hollywood, muchos pensarían que la vida de Will Smith es perfecta. Dos hijos talentosos, las más exitosas películas y un carisma que le ha hecho conectar con todas las generaciones no fueron suficientes para uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood.

“Durante el proceso de esa relación me di cuenta que no puedes encontrar felicidad fuera de ti mismo, al mismo tiempo durante ese tiempo tu y yo estábamos en un proceso de curación diferente. Diría que hicimos todo lo posible para escapar uno del otro, solo para darnos cuenta de que no era posible”, afirmó Jada.