$!Willie Colón: “La noticia de que estoy bien, lamentablemente no es cierta”

El legendario músico y uno de los grandes protagonistas del movimiento de la salsa, Willie Colón negó que haya recuperado su salud como se ha propalado en las redes sociales, así como a través la prensa.

Colón sufrió un aparatoso accidente automovilístico en Carolina del Norte mientras viajaba junto a su esposa Julia. La noticia trascendió la noche del pasado domingo luego de que las autoridades anunciaron que su estado de salud era “grave”, pero que se encontraba estable dentro de su cuadro.

Este martes, a través de la red social del artista en la plataforma de Instagram se publicó un mensaje en el que refiere que no es cierta la noticia de su mejoría, a tiempo que agradeció a sus seguidores por estar pendiente de la evolución de su salud.

“Queridos amigos y fans. Siento, no poder responder personalmente sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de años. Con la ayuda de Dios Volveré. DLB”, refiere el mensaje de Instagram.

Este lunes el vocero del artista, Pietro Carlos informó que Colón había sido trasladado a un hospital de Nueva York y que se encontraba estable.

“Ya está en Nueva York y eso es un buen indicio. El hospital en Virginia permitió que lo trajeran. Ya no está en condición grave, está estable”, señaló Carlos.

El accidente

El matrimonio tuvo que ser sacado del vehículo por los equipos de asistencia debido al estado en que quedó el vehículo y el artista fue trasladado al hospital de Sentara Norfolk, en Virginia, desde donde el músico de origen puertorriqueño fue trasladado a Nueva York.

El trombonista, exintegrante de la orquesta Fania All Stars y uno de los pioneros en el nacimiento y desarrollo de la salsa, sufrió un traumatismo carneo encefálico con conmoción cerebral, cortes en la cabeza por los que necesitó 16 puntos y fracturas en su vértebra cervical C1, según informó en un comunicado su portavoz, Nell McCarthy.

De acuerdo a los reportes su esposa Julia, sufrió varias heridas y contusiones y fue tratada en el hospital Outer Bank de Carolina del Norte.

Aunque se anunció que sería llevado al hospital Prebisteriano de Nueva York, la información no ha sido confirmada por sus representantes. El nativo del Bronx que ha conformado dúos importantes en la historia de la música latina junto al puertorriqueño Héctor Lavoe en la década de 1960, y luego con el panameño Rubén Blades a finales de los 70 y principios de los 80.

Tras tener a Lavoe y Blades como cantantes de su orquesta, con los que se cosechó grandes éxitos, Colón, quien el próximo miércoles cumplirá 71 años, siguió al frente de su banda, también como intérprete.