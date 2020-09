$!Winnifer, una nueva artista urbana que apuesta a lo romántico

Las mujeres siguen apostando a la música urbana. Una que busca su espacio con temas en su mayoría de corte romántico es la criolla Winnifer.

La cantante urbana estrena este miércoles a las 8:00 de la noche su colaboración “Amor perfecto” con el rapero cristiano Natan el Profeta.

En una entrevista con Diario Libre por teléfono para hablar de su proyecto musical Winnifer cuenta que ha estado trabajando de lleno en la música desde el 2018, antes lo hacía como pasatiempo.

“Natan el Profeta, quien es dúo de Aposento Alto y yo hicimos una canción romántica que yo sé le va a gustar a todo el mundo porque narra la realidad que viven las relaciones”, afirma.

Dentro de las novedades, Winnifer fue seleccionada por el “Papá del rap”, Lápiz Conciente, como una de las exponentes con las que grabará en su próximo proyecto discográfico, un álbum con mujeres de la música urbana titulado “Romántico II” que está previsto salir el próximo año.

Winnifer Vizcaíno, su nombre de pila, tiene 24 años y también ha estado ligada al beisbol. La nativa de San Pedro de Macorís refiere que había trabajado anteriormente como madrina de las Estrellas Orientales en la temporada 2014-2015, luego fue reportera y en la temporada en que fueron campeones fungió como gerente de mercadeo.Pero su gran proyecto es la música.

“La música en general me gusta. Siempre he tenido la inclinación de disfrutar los instrumentos y los sonidos. Cuando venía creciendo me llamaba mucho la atención la manera llana con la que se expresaban los urbanos criollos e internacionales. Los temas expresan la realidad de la vida. Me siento cómoda incursionando ahí”, comenta a Diario Libre Winnifer.

Inspiración

De los artistas que son su inspiración el primer nombre que menciona es Lápiz Conciente, a quien considera su ídolo. “Admiro la carrera de Lápiz, por eso me siento muy honrada de que me eligiera para colaborar con él. Estar con él en un estudio fue como un sueño hecho realidad porque es uno de mi ídolos del género”.

Agregó: “Admiro mucho a Melymel, a La Insuperable, porque son mujeres que han demostrado que el género urbano no tiene que ser exclusivamente del hombre. Realmente respeto a todo aquel que hizo algo antes que yo”.

Manifiesta que le gustaría colaborar con ellas porque son mujeres que han roto parámetros.

“Han demostrado que hay espacio para todas. Veo la ética de trabajo que tiene Melymel, lo revolucionaria que ha sido, está presente en las problemáticas cotidianas, eso es admirable y deja dicho que las mujeres tenemos que estar en todo, no solo en lo musical sino en lo social”, dice.

De los internacionales destaca que le gusta la música de Bad Bunny por “los sonidos alternativos que logró introducir”.

Trata de mantener su estilo propio al vestir, pero reconoce que se inclina por los diseños coloridos, algo por lo que es conocido Bad Bunny.

La cantante urbana dijo que está dispuesta a trabajar con otros artistas para ampliar su cartelera musical.

Winnifer ve la música urbana dominicana en estos tiempos de crisis como una oportunidad para crecer. Comenta que muchos artistas han logrado subir el nivel y valora el trabajo de El Alfa durante la pandemia, pero insiste en que se deben mejorar la calidad en las letras en la oferta artística.

Con mucha seguridad, expresión y buen dominio de la palabra, Winnifer siguió abundando en lo urbano y envió un consejo a los fanáticos para que consuman música de calidad donde las opciones sobran.

“Hay mucha música de calidad, pero se necesita apoyo. Lo que pasa es que no se le pone la debida atención. Se está haciendo y conozco muchos exponentes urbanos que al igual que yo tienen proyectos limpios y sus canciones pueden ser consumidas por todo tipo de público”, sostiene.

Indica que el público debe apoyar las buenas propuestas.

Preparación y pasión por la música

Winnifer es una joven preparada. Revela que es estudiante de término de diseño de interiores y anteriormente estudió mercadeo y diseño de marcas en Chavón, la profesión en la que trabaja.

Además, cuenta que estudió locución.

Se formó en modelaje profesional desde los 7 años e incursionó en los desfiles de moda y concursos de belleza durante su adolescencia, uno de ellos fue Miss República Dominicana Imagen y quedó como primera finalista. Narró que de niña le gustaba componer poesía y de ahí su pasión por la música.

A esta disciplina tuvo miedo de entrar porque lo vio como un terreno incierto. Pero a los 18 años conoce a su primer productor e hicieron su primera canción “Sin ti” feat El Metrolo.

Winnifer comenta que vio la música como un hobby porque estaba concentrada en sus estudios. En el 2018 hace el cambio de lleno al movimiento urbano con el seudónimo La leona con una canción del mismo nombre.

“La pintura y el dibujo los uso como catalizador y como pasatiempo, lo que sí estoy tomando como carrera es la música”, destaca. Otro de los productores con los que ha trabajado es Bassbreaker.

Sobre las personas en redes sociales que puedan cuestionar su motivación de ser artista, expresa: “Cuando uno se lanza a lo desconocido siempre encuentra comentarios buenos y malos. Lo que uno tiene que tener seguro es hacia dónde va y yo tengo mis metas bien claras”.

En su cuenta de Instagram suma 106 mil seguidores y se mantiene activa en esa red. “Me gusta mucho el contacto cercano con la gente, por eso hago varias dinámicas”.

En lo próximo, Winnifer lanzará el tema “Mala” y ha estrenado otras canciones disponibles en su canal de YouTube como “Modo alerta” y “Dominicana”.