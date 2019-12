Yasser Tejeda estrena “Kijombo”, un viaje musical por la cultura musical dominicana

Yasser Tejeda forma parte de los músicos y compositores que deciden transitar por el sendero de la calidad, pero con una apuesta orgánica que transita entre las fusiones, el folclor, perico ripio, afro pop, jazz, funk y R&B.

Con una amplia experiencia fruto de su labor junto a destacadas figuras como Xiomara Fortuna, por tan solo citar a una, Yasser cursó estudios de música en Berklee luego de obtener media beca de las que se otorgan en las jornadas que se desarrollan en el Conservatorio Nacional de Música.

Hace pocos días estrenó “Kijombo”, su segunda producción discográfica producida con junto a su agrupación Palotré, en la que incluye colaboración especial del destacado cantautor Vicente García en “Amor Arrayano” y otro tema junto al laureado músico típico El Prodigio en “Swing Ripiao”.

“Kijombo es el encuentro de una comunidad en la que se celebra un acontecimiento con los atabales. Se celebra la vida o la muerte a través de una velación. Este disco reúne a la música dominicana como herencia cultural. Su nombre es llamativo y genera la curiosidad de mucha gente”, explicó el artista.

El público que acceda a las plataformas digitales en las que se comercializa su disco disfrutará de un viaje por la riqueza cultural de nuestro país. “Tenemos demasiada variedad musical, más allá del merengue y la bachata existe el prí-prí, la zarandunga...la cultura de nuestros campos. Lo que pueden escuchar en algo diferente que puede hacer con todos nuestros ritmos. Pero también contamos con un merengue diferente, por ejemplo una colaboración con El Prodigio junto al que hicimos un merengue instrumental mezclado con blues y bibop”.

Su esfuerzo por grabar este tipo de música también está orientado en la difusión de la música del campo ha sido un poco marginada en el país. “Esa música no se enseña en las escuelas y la mentalidad de la gente piensa que algunos elementos provienen de Haití o que es brujería. Por eso muchas personas le dan la espalda a la mezcla de nuestras raíces taínas, españolas y africanas. Ese es uno de mis objetivos con Palotré”.

Yasser destacó además el trabajo realizado con su colega el ganador de tres Latin Grammy también cantautor Vicente García, así como a la trompetista venezolana Linda Briceño quien también fue galardonada con un Latin Grammy.

Respuesta del público

Hace pocos días estrenó en el disco en el anfiteatro Rafael Solano que está en la explanada frontal de Radio Televisión Dominicana. Allí sintió muy buenas vibraciones del público que acudió a su presentación gratuita. “Para mi es importante que los niños y los adolescentes conozcan lo que estoy haciendo. En ese concierto ellos disfrutaron nuestro repertorio que tiene un gran colorido”.

Luego de completar sus estudios en Berklee, su segunda carrera luego de completar una licenciatura en administración de empresas. “La música siempre fue lo mío. Insistí hasta lograr mi propósito y a través de Javier Vargas llegué a Berklee. Estando allí he conocido a muchos artistas y a gente de la industria. Me mudé a Nueva York y desde ahí estoy logrando mi propósito, este disco lo hice con los recursos que he ganado de tocando”, puntualizó.

Tejeda es guitarrista, pero es un profesional en composición contemporánea y producción musical. En Nueva York ha adquirido mucha experiencia y su trabajo ha sido valorado por importantes personalidades. “Nueva York es una ciudad que tiene mucha competencia, que te obliga a subir la barra para estar el nivel de los que allí están. Toco con una banda que ameniza muchas actividades corporativas en Estados Unidos. Por ejemplo yo toque en la boda de Serena Williams, una fiesta para George Lucas, entre otras personalidades. Ese grupo me mantiene ocupado trabajado y con un alto nivel de preparación”, reseñó el artista.

Para el próximo año tiene en agenda regresar al país para agotar una gira que lo lleve a la mayor cantidad de provincias.

La agrupación está compuesta por el baterista Víctor Otoniel Vargas, el percusionista Jonathan Troncoso y el bajista Kyle Miles. Este proyecto ha generado tres sencillos comerciales que han recibido reacciones muy positivas de algunos de los grandes medios de prensa tales como Billboard, Afropop Worldwide, Remezcla, PopMatters, Alt Latino de NPR, New Sounds de WNYC, entre otros.

De su trayectoria

Tejeda creció en Santo Domingo, República Dominicana, se trasladó a la ciudad de Boston para estudiar en la prestigiosa Berklee College of Music y ahora reside en la gran ciudad de Nueva York. Además de su pasión e investigación sonora del folclor dominicano, Tejeda ha participado en numerosas giras con la afamada estrella del pop Prince Royce y recientemente colaboró en la última producción discográfica de su gran amigo y compatriota Vicente García.