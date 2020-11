Yendry: “Cuando estaba en la escuela en Italia fui víctima del racismo”

Yendry es una joven cantante domínico-italiana cuyo talento se dio a conocer a través del reality show X Factor Italia. La artista que emigró a Italia junto a su madre cuando tenía dos años de edad, ha comenzado a abrirse paso con la música con excelentes resultados. “Barrio” y “Nena” son dos de las primeras composiciones de la cantante, que ahora ha estrenado “Diablo” con el que continúa dándole forma a su primera producción discográfica que saldrá de las manos de Sony Music. Yendry regresó al país en medio de la pandemia y más allá del estar junto a su familia, espera que su país abrase su música. “Empecé este proyecto hace dos años. Ha sido un largo viaje hasta llegar al momento en el que nos encontramos, muchas horas de trabajo, sacrificios con el propósito de lograr que mi carrera trascienda. Mi primera canción fue ‘El Barrio’ y con ella me fue bastante bien, posteriormente hice ‘Nena’, la cual se ha convertido en la favorita de muchas personas. Pienso que la etapa más importante hasta ahora ha sido mi performance Colors porque fue una plataforma que nos ha dado mucha visibilidad, la cual no muchos pueden hacer”, refirió. Colors es una plataforma para la presentación de conciertos en directo a través de YouTube. Allí tuvo una grata experiencia e impactó positivamente a su joven carrera. “La gente tuvo el chance de valorar mi desempeño en un plano orgánico”, apunto. La cantante y compositora ha debutado en un momento que reta a los artistas. La música urbana domina la escena, no siempre con buen contenido y los que apuesta a las baladas luchan por una cuota del mercado. En su caso, los colores de su voz le permiten moverse con éxito en la balada pop, música urbana o cualquier género que se proponga. “Yo me gustaría en este momento es actuar. Se que salí en un momento en el que no se pueden hacer concierto en vivo, pero si quisiera que el público dominicano pueda verme”.

Un disco

A muchos artistas de su generación no le preocupa tener un álbum completo, pero en su caso es lo que más desea y para ello está trabajando. “Nosotros no estamos acostumbrados a escuchar un álbum. Hoy lo que se estila es sacar un tema y el día después presentar otra; es muy rápido todo lo que está sucediendo por el Internet. Recuerdo otros tiempos en los que se escuchaban los discos completos de artistas como The Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, era algo conceptual. A mí me gustaría hacer en esa dirección”. Yendri recibió influencias musicales dominicanas e internacionales. Cuando pequeña escuchó a Frank Reyes, Yoskar Sarante, Juan Luis Guerra, La India. “Mi madre escuchaba mucha música dominicana, pero también de parte de mi padre tuve influencias de contenido norteamericano con la música de Michael Jackson, Barbra Streisand y todos los artistas que dominaban MTV con el buen pop. “El Diablo”, su más reciente canción” está basada en cómo la mujer es constantemente estigmatizada en la sociedad moderna, el video muestra diferentes estereotipos femeninos. Evoca los estereotipos y mostrar su libertad sexual y social. Aunque habla tres idiomas (castellano, inglés e italiano) prefirió hacerlo en su lengua materna. En “El Diablo” muestra que tiene pleno dominio como trilingüe. Está preparada para moverse en esos idiomas, si fuera necesario.