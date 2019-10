$!Yiyo Sarante aún no recibe visado para volver a EE.UU.

El salsero Yiyo Sarante aún no recibe el visado de trabajo para trasladarse a Estados Unidos en donde tenía previsto comenzar este fin de semana una gira artística, según informó el empresario artístico Vidal Cedeño a través de un comunicado en su cuenta de Instagram el cual acompañó de un video.

El veterano empresario radicado en la ciudad de Nueva York pidió al excusa al público y explicó que el visado para el cantante y sus músicos fueron tramitados en septiembre.

“Yo Vidal Cedeño, les informo que la gira que tenemos prevista en USA de Yiyo Sarante & Orquesta no comenzará hasta la próxima semana. El Visado de trabajo de Yiyo & sus músicos fue tramitado desde el pasado mes de septiembre, esta visa fue aprobada y ya está impresa en los pasaportes de los músicos desde el 11 de octubre (ver anexo), exceptuando la de Yiyo, ya que aún no ha llegado el permiso (Waiver) que necesita nuestro artista para viajar a USA. No ha sido fácil trabajar en estas circunstancias actuales, lo viví anteriormente con artistas que necesitan estos permisos “Waiver” como Fefita La Grande y me tocó también vivirlo por más de 10 años con Fernando Villalona y Alex Bueno”, escribió Vidal Cedeño.

Y agregó: “El retraso de la gira es mi absoluta responsabilidad por lo cual le pido disculpas a todo el público y también estoy en la disposición de absorber los gastos de publicidad en los que hayan incurrido los Night Club donde nuestro artista se iba presentar este fin de semana. Tenemos plena confianza que dicho permiso estará listo en los próximos días y así poder reanudar los compromisos que tenemos en los lugares donde se presentará Yiyo las próximas semanas. Muchas gracias”