“Yo Lo Vi”, el nuevo tema de Covi Quintana

La cantante pop Covi Quintana estrenó su nuevo sencillo “Yo Lo Vi” con un vídeo musical que está disponible en las plataformas digitales, dirigido por Arturo Báez.

El audiovisual supera las 100 mil vistas en YouTube.

Con el piano como protagonista, la canción retrata una historia de desamor e infidelidad.

El tema forma parte de su disco “Sin Pausa” lanzado en septiembre del 2018.

La producción “Sin Pausa” la componen las canciones “Me has devuelto”, “Tu Amor Llegó”, “Pegadito”, “Me Quedo Atenta”, “Tu Lugar”, “A Veces”, “Mi Lado del Sofá”, “Yo Lo Vi”, “Nunca Me Fui”, “Dile que me Quieres”, “Te Quedes Para Siempre”, “Retroceder”, “Mientras Tanto”, “1 Minuto 30”.