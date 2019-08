Elvis Crespo: “Yo no me considero un excelente cantante, sí uno particular”

SANTO DOMINGO. Más de 21 millones de visualizaciones en YouTube, sólo con una canción, giras por todo el mundo y los reconocimientos internacionales más importantes, son sólo algunos de los datos que avalan el éxito arrollador de la producción Suavemente, la más emblemática y recordada de la discografía de Elvis Crespo. Con ella, el cantante boricua desarrolló un concepto de merengue diferente, con nuevos colores, que acoplaron perfectamente con su estilo de cantar.

Buscando emular los resultados del disco lanzado en 1998, el intérprete nacido en Estados Unidos ha lanzado “Abracadabra”, un tema que, según sus palabras, lo ha devuelto a la esencia musical de esos tiempos.

El artista, quien se encuentra en el país promocionando su nueva canción, conversó con periodistas de DL.

—¿Háblanos de esta nueva canción?

“Abracadabra” es una canción que la hice prácticamente con la fórmula de los primeros álbumes, porque me puse a leer los comentarios de “Suavemente” en YouTube que ha pasado los 100 millones de visitas, la mayoría de la gente pedía que regresara a esos sonidos, y dije: déjame además de experimentar con otros sonidos que me ha ido muy bien, volver al merengue, porque al final del día yo me siento merenguero, vine a esta vida a ser feliz, y a mí me hace muy feliz hacer la música que me apasiona. Estoy en conseguir esa fórmula exitosa. A través de estos más de 20 años de carrera, donde yo he tenido mis altas y no tan altas, me he dado cuenta que se creé un sonido de merengue icónico y global, yo me siento bendecido por eso, y he recuperado ese sonido y lo voy a defender con mucha pasión.

Estoy en la RD defendiendo “Abracadabra” que ya está sonando en la radio.

—¿A qué atribuyes el éxito de esas canciones contenidas en el disco Suavemente?

Ese es un álbum mágico, fue una producción donde yo me metí al estudio con mucha pasión y sueños. La contribución de los músicos dominicanos y puertorriqueños fue excelente. Ahí participaron músicos de Ramón Orlando, Henry García grabó los coros, y otros extraordinarios músicos criollos también participaron. La línea de los Hermanos Rosario es mi línea. Yo soy Rosarista. Esa combinación, más mis influencias que recibí de niño como el Gran Combo de Puerto Rico y Gilberto Santa Rosa en sus inicios. Esas influencias de soneo las hice de manera orgánica. Yo fui creando un estilo que fue escalando, y que gracias a Dios sigue siendo una fórmula que a mí me ha funcionado.

—¿Qué ha cambiado en ti musicalmente hablando?

Cuando yo salí con “Suavemente” yo no estaba a la altura de las circunstancias. Ni espiritual, ni musical ni profesional, sin embargo, los tesoros negativos de mi pasado me han permitido crecer, y buscar la forma de evolucionar y darme la oportunidad de ir reencontrándome como artista y buscando como presentar algo diferente. Cuando saqué “Píntame”, me dijeron que era una copia de “Suavemente”, y yo en mi inseguridad como artista no quería ni siquiera cantarlo, esto por mi ignorancia artística. Al día de hoy si tengo que cantar “Suavemente” diez veces la canto, porque es una joya musical este álbum, lo digo con mucha humildad.

—¿Crees que la inmadurez afectó tu carrera?

Con el paso del tiempo fui perdiendo el norte musical por la inmadurez y también los egos. Comencé a distanciarme de personas que colaboraron en el desarrollo de ese sonido, que se creó a base de accidentes, pues ni los músicos de Grupo Manía, ni los de los Hermanos Rosario pudieron grabarlos, porque ni Rafa ni los de Manía los dejaron. No lo cogí personal, lo entiendo, y agradezco que las cosas hayan pasado así. Ahora hemos retomado la magia musical de los inicios.

—¿Cómo ha influido RD en tu carrera musical?

En mi niñez y preadolescencia yo era muy salsero, hasta que Wilfrido Vargas introduce en su orquesta a Willy Berrios, que era mi vecino, y cuando yo lo vi cantar en el programa de TV más importante de la época en Puerto Rico, comenzó la influencia del merengue, luego fui creciendo con Jossie Esteban y Johnny Ventura. Soy merenguero full, pero en especial por los Hermanos Rosario. Fui parte del frente de Toño en una gira en NY cuando se fue de la agrupación. Luego entré a Manía, donde tuve grandes éxitos.