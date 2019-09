Yoha, “la sierva” que sorprendió a todos con su rap

Llegó con timidez y un poco desorientada al escenario de Dominicana’s Got Talent, pero con la firme convicción de mostrar su oculto y particular talento.

A Diario Libre comentó durante una entrevista que, la canción que interpretó es de su autoría, componer es un área que asegura disfruta, “tenía mucho miedo porque siempre veía en YouTube un evento de esta magnitud y Dios me dio hoy la oportunidad y me motivé, apliqué y el señor me bendijo”, enfatizó.

Ella se transforma cuando canta y pasa de ser una mujer tímida e indecisa en sus expresiones a una rapera con un estilo único.

Un poco más de ella

Yohanna reside en el sector de Los Tamarindos, uno de los barrios más vulnerables de Santo Domingo Este, se considera una creyente servidora de Dios. Práctica el cristianismo. A parte de cantante de música urbana es compositora, en Youtube posee un canal con el nombre Yoha L’ Supreme, en el que sube sus canciones. Además ha participado en eventos importantes como la reciente entrega de Premios Soberano.