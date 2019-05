$!Youtube levanta censura contra videoclip de Residente

El cantante de música urbana, René Pérez (Residente Calle 13) celebra hoy el el videoclip de la canción “Somos Anormales” esté disponible nuevamente en la plataforma de Youtube luego de que en 2017 fuera censurado.

La producción visual muestra a una mujer que sale del cascarón de un huevo y posteriormente expulsa de su vagina a dos humanos, incluyendo al propio cantante puertorriqueño. Cuando el videoclip salió al mercado provocó comentarios adversos y positivos. En tan solo cuatro días generó más de dos millones de visitas y con ello un gran número de personas que no le gustó el explícito video.

“Gracias a Mauricio y a John Eddie por meter la presión necesaria para que el vídeo de “Somos Anormales” subiera nuevamente a mi canal???? El video está arriba??• Thanks to Mauricio and to John Eddie for putting in the work needed so that the video “Somos Anormales” made it back on my channel. The video is back up!.