$!Yuri se reencuentra con los dominicanos

Sala Principal del Teatro Nacional. Sábado 23 de noviembre. 8:30 p.m. Boletas a la venta en Uepatickets.

Muchos la recuerdan por temas como “La maldita primavera” , “El triste”, “Ay amor”, “Como una loba” y “Fuera de mi vida”, entre otras. Éxitos que marcaron la vida de esta intrépida cantante que ha logrado desdoblarse en múltiple facetas, cantante, actriz, bailarina y hasta presentadora de televisión. Los que deseen revivir viejos recuerdos y aquellos que desean crear nuevos junto a Yuri, solo tienen que presenciar su concierto “Tan cerquita tour 2019”, en donde hace un repaso por su carrera. “A las canciones las presentaremos con algunos arreglos porque habían que darle una refrescadita para que suenen mejor, mucho de estos temas que se grabaron en los 80”, adelantó.

—Confesiones para Tiempo Libre

Antes de llegar al país la cantante conversó sobre su paso por la vida artística. Aquí alguna de sus confesiones más importante.

—La clave del éxito

“Todo ha sido gracias al esfuerzo y el sacrificio de muchas personas y esta servidora. Tener paciencia y pasión y trabajo constante creo que son las claves del éxito. Todas esas cosas no las he perdido. Si me dices vamos a hacer un video es como si fuera a grabar mi primer video, con la misma emoción”.

—Tres canciones que han marcado su carrera

“Hay muchas canciones. Hay algunas que no tienen nada que ver con mi vida, pero que obviamente son mis consentidas. Obviamente “La maldita primavera” que es una canción icónica dentro de mi carrera y que siempre tengo que cantar. Otra es “Detrás de mi ventana”, que gracias a ella que gracias a ella me di a conocer como una verdadera intérprete. También, “Yo te pido amor”, que con esa logré mi primera nominación a los Grammy con tan solo 18 años, que para fue los máximo. Hay muchas otras canciones que me fascina cantar, pero creo que esas tres son las canciones icónicas y más importantes de mi carrera que me ayudaron a dar el salto de la niña a la mujer adulta que le cantaba al amor y el desamor”.

—Fanática del reguetón

“Me gusta, lo he hecho con Yandel, estoy por hacer otra canción urbana con un cantante puertorriqueño. Me fascina Natti Natasha. Me gusta que las mujeres de la música urbana toque un poco el lado romántico. El público joven también quiere ser romántico, no solo es bailar y mover las caderas. Los jóvenes también necesitan ser románticos”.

—Manteniendo la vigencia