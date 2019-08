Zacarías Ferreira: “Este premio es un reconocimiento a mis 20 años de carrera”

Con este logró una excelente respuesta del público más allá de su satisfacción personal. “Fueron éxitos, pero también incluimos temas que aún no habíamos grabado. La idea es compartir la música en cualquier género porque es algo bonito. Las bachatas son canciones románticas que se adaptan muy bien a balada. Con ello también le estoy dando la oportunidad al público que le gustan las baladas a escucharla en ese género”, dijo el artista al conceder una entrevista a Diario Libre.

Disco de oro

Hace pocos días el artista recibió un Disco de oro, por las ventas de su disco “El amor”. El reconocimiento lo avaló en Estados Unidos la Recording Industry Association of America conocida como la asociación estadounidense que representa a la mayor parte de las compañías disqueras por la venta de más de 20 mil copias de ese disco.

“Este premio es un reconocimiento a mis veinte años de carrera y llega en un momento muy especial”, afirmó.

El artista está celebrando ese reconocimiento. “Todos sabemos las dificultades por la que atraviesa la industria de la música en estos momentos y yo puedo decir que soy uno de los artistas que soy independiente para yo promocionar mi música. No cuento con el apoyo de ninguna multinacional, aunque sí con un equipo que me acompaña. He grabado doce producciones y debo decir sin jactancia que todas han sido exitosas gracias al público, pero tengo que agradecer a la Oreja Media porque ahora es cuando obtengo un disco de oro, a pesar de haber grabado otros discos con igual éxito”, indicó.

El intérprete de “El Intruso”, “Ya no te buscaré”, “Diez segundos” y “Asesina”, entre otros, dedica el reconocimiento al país y al público.