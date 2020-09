$!Zacarías Ferreira se querella contra Danny Daniel por difamación e injuria

Luego de la denuncia hecha por el cantante español Danny Daniel sobre la supuesta atribución y registro de la canción Tu no correspondes , por parte del bachatero dominicano Zacarías Ferreira, el equipo legal del cantante, compuesto por Pedro Nelson Feliz Montes de Oca, Aracelis Aquino y Julissa Ogando, informó que se querelló contra el artista español acusándolo de difamación e injuria.

“El pasado 4 de septiembre nos querellamos contra el señor Daniel Candón de la Campa por la ley por Difamación e Injuria, por medios digitales, electrónicos y de comunicación masiva en general, en franca violación a la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. sobre delitos de alta tecnología, porque las acusaciones sin fundamentos hechos por el cantante español a través de los medios digitales”, revelaron.

Aclararon que el cantante español nunca denunció ni realizó acción legal contra su representado.

En rueda de prensa, los abogados aseguraron que nunca recibieron ninguna citación por parte del equipo legal del cantante extranjero, a quien acusaron de “hacer un show mediático” y negaron que el artista que representan haya registrado o cambiado el titulo de la canción.

“Ellos saben como buscar quien registró la canción que no fue nuestro cliente, tienen que demostrar que Zacarías cobró dinero como beneficio de la canción”, señalaron.

“Es de conocimiento público que el artista español, repetidas veces en medios nacionales e internacionales acusó al cantautor dominicano, de haberse apropiado ilegalmente de los derechos de autor de una de sus canciones, alegando que cometió el crimen perfecto, la mentira le duro diez años y que parece que tenía dos copas de más, entre otras expresiones afrentosas; esto sin haber iniciado ningún proceso legal en contra de Zacarías, pero que de igual manera se volvió viral en medios del mundo, que dieron por sentada la noticia tras las declaraciones de Danny Daniel”, se quejaron los abogados del cantante dominicano.

“Esto ha representado daños y perjuicios que deberán ser resarcidos por el imputado, con la agravante de que los mismos son inmensurables para Ferreira dada la mancha que ha sido impresa sobre su trayectoria moral y artística, quien hasta el momento de las declaraciones públicas de Daniel desconocía del caso, ya que no hubo ningún acercamiento previo”, refirió.

Según los abogados, “Ferreira hasta la fecha, nunca se había visto envuelto en problemas de esta naturaleza, por lo que lo sucedido representa una violación a los derechos y valores fundamentales de los cuales su persona es portadora: dignidad, imagen, y en sentido general su honor y buen nombre, ya que Daniel no ha agotado el proceso legal requerido para determinar esto que comunicó como un hecho, aún tras casi dos meses de haber montado un “Show Mediático” con sus destempladas declaraciones, sin aportar pruebas fehacientes, lo cual lo hace pasible de sanciones penales y civiles por difamación e injuria pública contra Zacarias Ferreira, a través de medios digitales y electrónicos”.

Sobre los posibles beneficios que la justicia podría recibir, aclararon que no existe ninguna compensación para retomar la dignidad del exponente.

“Usted no puede reclamar un derecho ofendiendo de forma pública y usando medios digitales de alcance global contra un artista, utilizando epítetos y expresiones fuera de lugar contra un artista que ha demostrado una conducta intachable”, reprocharon.

En un comunicado de prensa enviado el pasado mes de julio, Ferreira declaró sentirse “apenado y sorprendido” tras el revuelo que se ha armado por la acusación en su contra que externó el cantautor español Danny Daniel, quien denunció que el dominicano se apropió de una de sus canciones.

Informó que, en su disco “El triste” figuran los créditos correspondientes al compositor Danny Daniel, datos que fueron entregados en aquel momento a la disquera, que la encargada del registro.

Lo que dijo Danny Daniel

En la denuncia realizada, Danny Daniel manifestó: “Este joven artista, Zacarías Ferrerira, cambió el título de la canción. Ahora ya no se llama Tu no correspondes , ahora se llama Te quiero a ti . Y no solo eso, sino que la registró a su nombre en dos de las sociedades de autores más importantes del mundo ASCAP en USA y SGAE en España. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer algo así? ¿Cómo es posible que un muchacho en el nacimiento de su carrera pueda ensuciar sus manos de esa manera, apropiándose de algo que no le pertenece? ¿ Seguro que pensaba que nadie le iba a descubrir? Pues se equivocó”.