$!Myriam Hernández: “Al mundo le hace mucha falta amor”

La artista chilena Myriam Hernández actuará los días 23 y 24 de este mes en la República Dominicana para presentar el concierto “La Fuerza del Amor”.

La primera función está prevista para el Gran Teatro Regional del Cibao de Santiago y la segunda en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

Su retorno al país lo hace de las manos del empresario artístico César Suárez, lo que agradece porque le permite reunirse con un público que la ha marcado.

“Definitivamente la República Dominicana me recibe con mucho cariño. Estoy muy feliz de reunirme con la gente de Santiago, una ciudad hermosa en la que actué por última vez hace unos diez años. El 24 de agosto estaremos en el Teatro la Fiesta, un lugar en el que actuamos por última vez hace dos años”, reseñó la artista.

Al hablar de su carrera, puntualizó que “La Fuerza del Amor” le ha permitido hacer un recorrido por su natal Chile, así como por Estados Unidos, Perú, Colombia, Italia, Suecia y España. La República Dominicana y San José de Costa Rica son la últimas paradas de esta gira.

“Luego entramos a trabajar en nuestra próxima producción escénica que deberá comenzar en septiembre próximo”.

Con más de 25 años de una carrera marcada por éxitos como “Ay amor”, “El hombre que yo amo”, “Te pareces tanto a él”, “Peligroso amor”, “Un hombre secreto”, “Tonto”, “Eres”, “Mío’, “Se me fue” y “Huele a peligro”, entre otros, es de las artistas que no necesita grabar un álbum anualmente.

“Es impresionante el afecto de la gente. Y ciertamente no es necesario sacar un álbum cada año cuando se tiene un repertorio que es bastante potente y que la gente lo escucha siempre. Me siento inmensamente agradecida de Dios y del público por el amor que me dan cuando estoy en un escenario o escuchan mis canciones”, comentó la artista.

Sin embargo, entiende que la vida no es estática por lo que dentro de poco estará presentando un nuevo material discográfico.