$!Myriam Hernández regresa a Santo Domingo con dos conciertos en el Teatro Nacional

El tour de Myriam Hernández lleva por nombre ‘Sinergia’, un concepto dedicado a la conexión artística entre la cantante y sus colaboradores, una nueva etapa que comenzó con el trabajo creativo junto al compositor y productor español Jacobo Calderón, principal aliado de su nuevo álbum e hijo de Juan Carlos Calderón con quien la chilena grabó su tercer disco y éxitos como ‘Un hombre secreto’ y ‘Se me fue’.

Un comunicado enviado a Diario Libre establece que hace dos años el español y Myriam se encontraron a través de Instagram y coincidieron durante el concierto de la cantante en Madrid iniciando una sinergia entre ambos, sincronía que se ha convertido en un nuevo disco.

Ha sido durante la cuarentena que Myriam Hernández viajó desde Santiago a Miami para grabar junto al productor un próximo trabajo de estudio, sucesor de ‘Seducción’ (2011) álbum que le valió una nominación al Latin Grammy y que debutó en el onceavo puesto del Latin Pop Albums del ranking Billboad. En julio se estrenará el primer sencillo.

Y en octubre la artista romántica comenzará su tour ‘Sinergia’ acompañada de su equipo de músicos, coros y técnicos con quienes ha trabajado en su nueva puesta de escena y arreglos, un espectáculo que reúne los elementos naturales de su música: Amor, sensualidad, feminidad y emociones. Concierto de éxitos enérgicos e incombustibles como ‘Te pareces tanto a él’, ‘No te he robado nada’, ‘Peligroso amor’, ‘Huele a peligro’, ‘Ese hombre’, ‘Mío’, ‘La fuerza del amor’ entre otros inolvidables de su repertorio y novedades, bajo el talento y personalidad de su intérprete, autora también de himnos como ‘Herida’ y ‘He vuelto por ti’ que han sido éxitos en su voz y en versiones grabadas por otros artistas y estilos.

Y los días viernes 5 y sábado 6 noviembre estará en República Dominicana con dos conciertos en el Teatro Nacional, su reencuentro con el público dominicano desde su última visita en el 2019, una relación intacta de éxitos desde hace tres décadas cuando la chilena conquistó las radios con su primer clásico ‘El hombre que yo amo’. Boletos disponibles en Uepa Tickets.

En su trayectoria la cantante ha ingresado 15 canciones en los charts del ranking Billboard incluyendo el Top #1 por ventas de álbumes y sencillos, además ha recibido el Premio de la Presidencia Latin Grammy y el Premio Musa del Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos en Estados Unidos, entre otros reconocimientos a su sólida trayectoria. Las entradas para los conciertos en Estados Unidos están a la venta a través del sistema Ticketmaster y para más información en la web https://myriamhernandez.us/

La gira

El Tour ‘Sinergia’ comenzará el viernes 8 de octubre en el Teatro William H. Mortensen Hall en Hartford, Connecticut, en su primera actuación en esa ciudad. Continuando un día después en el Teatro Ritz de Elizabeth en New Jersey, en su retorno después de su último sold out 2019 en ese mismo recinto con capacidad para 2,800 asistentes. Y el domingo 10 regresa a Westbury, Long Island (NYC), para actuar en el icónico teatro NYCB en un escenario con público en 360º. El lunes 11 de octubre será su retorno a Nueva York para actuar en el majestuoso The Beacon Theatre en la avenida Broadway, uno de los escenarios más clásicos de la Gran Manzana. Continuando el viernes 15 en el Lynn Auditorium de Massachusetts (Boston) y el sábado 16 en Teatro Santander & Performing Arts Center de la ciudad Reading en Pensilvania. El domingo 17 llegará a Washington DC y el viernes 22 al James L Knight Center de Miami, Florida, recinto con capacidad para 4,600 personas y al que regresa por tercera ocasión. Continuando el sábado 23 de octubre por primera vez en Tampa en el Straz Center y el domingo 24 en Atlanta, su debut en esa ciudad.